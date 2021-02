La psicología explica por qué no puedes olvidar a tu primer amor

Sigue pasando el tiempo y con él llegan a nuestras vidas, nuevos proyectos, nuevas experiencias, nuevas relaciones sentimentales, y aunque parezca ilógico, parece imposible olvidar tu primer amor. ¿Cuáles son los motivos de ello? La ciencia lo explica.

Aunque el amor siempre es algo especial, cuando se trata del primer amor o noviazgo se vuelve una experiencia única, imposible de olvidar, para bien o para mal esta relación despertó en ti sentimientos nuevos que nunca habías experimentado y es por eso que se hace imposible de olvidar.

De acuerdo a los estudios realizados, la época cuando se conoce el primer amor, suele darse en la adolescencia, es cuando la parte lógica de nuestro cerebro aún no están al 100% desarrolladas, todo lo contrario de las hormonas, es el momento que las hormonas están al tope, causando un gran impacto en ti.

Una de las hormonas que se libera cuando te enamoras es la oxitocina, conocida como la hormona del amor, responsable de crear vínculos afectivos muy fuertes. Y según la psicología, es la hormona que hace que seas una persona monógama y fiel, ahora imaginé, a tu temprana edad recibiendo tantos estímulos y experiencias bonitas por primera vez.

Tu cerebro guardará esos recuerdos que fueron tan fuerte y buscará recrearlos, buscando todo tipo de cosas que te causan tanto placer. He ahí que buscarás sentirte como en ese momento. Es por eso, que de cierta forma será difícil olvidar a esa persona, pero eso no significa que no volverás a vivirlo, incluso puede ser mayor.