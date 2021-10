Sigue la regla de los tres segundos para encontrar pareja

Hay cientos de memes que muestran a hombres o mujeres en una pose super forzada con la leyenda “Ahí viene el/la que te gusta, actúa natural”. Y más allá de las bromas estos contenidos se hacen virales porque hay un trasfondo muy cierto detrás. Los primeros momentos entre que aparece alguien que te resulta interesante y el modo de encararlo son claves par a encontrar pareja. Si a veces sientes que en esas ocasiones te atormenta un miedo escénico es momento de aplicar la regla de los tres segundos.

Mariela Tesler es sex coach y hace años viaja por el mundo entrenando a mujeres, y también a hombres en el arte de la seducción y el disfrute del sexo. También brinda las claves para encontrar pareja.

Ella explicará cómo es la regla de los tres segundos, una de las técnicas más populares dentro de las estrategias de seducción y de qué manera aplicarla.

La clave es poder animarse y disfrutar de la sexualidad, cualquiera sea tu edad, porque para el deseo y el amor no hay fecha de vencimiento. De estos temas estará hablando Mariela Tesler en el Festival Bienestar Luminé, un encuentro único para mujeres, presencial y virtual, que tendrá lugar el 30 de octubre, de 12 18 horas.

. La regla de los tres segundos te ayuda a acercarte y conocer a alguien. Crédito: Unsplash.

“Como su nombre lo indica esta técnica consiste en no dejar pasar más de tres segundos entre que visualizamos a la persona que nos atrae y comenzamos a hablarle. Cuando se deja pasar más de ese tiempo el miedo crece y crece, y es posible que nos paralice”, explica la experta, autora del libro La ciencia de la seducción.

Sirve para evitar la ansiedad de la aproximación, pero como todo en la vida, la clave está en la repetición, para que logres habituarte a poder hablar con un desconocido que te atrae y hasta para luego, quién dice, formar pareja.

La regla de los tres segundos se basa en dejar el menor tiempo posible entre el pensamiento y la acción si no quieres que el miedo o la timidez se apoderen de ti. Tesler compara la regla de los tres segundos con la experiencia de tirarse a una piscina de agua fría. “Si lo haces rápido y varias veces, después de unas zambullidas ya no sientes el frío. En cambio si entras a esa piscina lentamente sufrirás más y corres el riesgo de no meterte y echarte atrás. Si te zambulles sin titubeos y repites el proceso, te habitúas y hasta puedes disfrutarlo”.