Sexting, autoplacer y sex toys: las tendencias de estos tiempos

View this post on Instagram

u00a1NOTICIA DE u00daLTIMO MOMENTO! u00a1El gobierno comunicu00f3 cu00f3mo evitar la transmisiu00f3n del coronavirus en las relaciones sexuales! . . No nos gusta decir te lo dije perou2026. u00a1TE LO DIJE! u00a1Este tema fue primicia de Erotique Pink! . . Te recordamos el video que Francesca Gnecchi @alasparatusexualidad realizu00f3 el PRIMER DIA de cuarentena obligatoria. En el mismo, la Periodista Diplomada en Sexualidad Humana y Gu00e9nero, compartiu00f3 sus recomendaciones sobre cu00f3mo prevenir el contagio de la enfermedad, quu00e9 medidas de cuidado tomar en relaciu00f3n a la sexualidad y quu00e9 pru00e1cticas se pueden adoptar para continuar gozando de la misma si te encontru00e1s solx o alejadx de tu pareja durante el peru00edodo de aislamiento, entre ellas hacer u00a1sexting!. . . Cu00f3mo dice el refru00e1n: El que avisa no traiciona. Despuu00e9s u00a1A llorar al cuartito! . . u00a1Gracias Francesca por el videito! . . #seamosresponsables #sexualidadycoronavirus #juguete #sexualidad #placer #juguetessexuales #jugueteadistancia #cuarentena #quedateencasa #encasa