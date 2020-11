Descubre cómo hacer que tu pareja llegue al punto máximo en un encuentro íntimo

Lograr que una mujer llegue al punto máximo es posible, si te enfocas en puntos claves que te ayudarán a conseguirlo con éxitos, disfrutando ambas partes del encuentro íntimo. Aunque es cierto que cada persona es única, pero existen algunas pautas comunes entre las mujeres.

Según los expertos, una de las cualidades basadas en el encuentro íntimo es brindarle a que la mujer valore el placer al máximo, es decir que tu pareja resista hasta el final hasta el punto en que la mujer llegue al orgasmo.

Para lograr esto, es indispensable que haya una comunicación verbal o no verbal para poder expresar cuáles son las cosas que en realidad les gustan, no todas las parejas son iguales por este motivo tanto hombre como mujer deben indicar cuáles son las cosas que más les gustan y las que no les gustan.

Los besos son imprescindibles y los juegos pre-coitales tu mejor aliado. En este momento todos los besos son válidos desde lento, suaves y húmedos, cuando estés en el momento de comenzar tú encuentro íntimo debe dejar volar tu imaginación y que tus besos entren en contacto con la sensibilidad de la piel femenina y encontrar la zona erógena.

Es de suma importancia que los amantes se tomen un tiempo para romper el hielo y llegar al punto máximo antes de sellar el encuentro íntimo, recuerda que algunas personas disfrutan las caricias, los masajes, susurros al oído entre otros, ya que este tipo de juegos permiten que la mujer llegué al punto máximo y esté preparada para la penetración.

Ser único, es la clave de éxito en una relación para ello debe salir de la rutina y poner en práctica algunas ideas, tales como, aceites, velas aromáticas, frutas, hielo, espuma, plumas, juguetes íntimos o disfraces, para lograr una dinámica y romper con la cotidianidad del día a día.