Lo que debes saber sobre la ingesta de pastillas anticonceptivas

Los anticonceptivos orales tienen adeptos y detractores. Una gran mayoría de mujeres siguen dudando de la eficacia de las pastillas anticonceptivas, por prejuicios. A muchas se los han inculcado en su entorno, otras han escuchado malas experiencias o simplemente porque tienen una información errónea al respecto. La Dra. María Belén Laspada nos despejó decenas de dudas, que vamos a compartir en esta nota.

Las pastillas anticonceptivas son comprimidos que contienen progestágenos solos o una combinación de estrógenos más progestágenos. Estas tienen como función inhibir la ovulación, impedir el crecimiento endometrial y provocar una aumento en la densidad del moco cervical. En pocas palabras, tienen un alto poder de no permitir el embarazo en la mujer.

Existen muchas creencias falsas acerca de las consecuencias de los anticonceptivos orales. Foto: Shutterstock.

Pero, ¿cuáles son los mitos y verdades de las pastillas anticonceptivas? Desde MDZ Femme, charlamos con la Dra. María Belén Laspada, especialista en ginecología y obstetricia, para derribar los mitos sobre su uso.

Mitos

“Los anticonceptivos orales engordan”

Algunas pacientes pueden experimentar retención de líquidos (no más de 1 o 2 kg), pero este efecto ha sido mejorado casi en su totalidad con las pastillas de última generación que contienen ultra micro dosis.

“Con el uso de anticonceptivos, tendrá dificultad para lograr un embarazo a futuro”

Uno de los “peligros” de olvidar una pastilla es que la paciente puede quedar embarazada. Esto deja en claro que, una vez abandonada la toma, la restitución de la fertilidad es inmediata.

“Tomar pastillas anticonceptivas aumenta el riesgo de cáncer”

Una paciente que no ha tenido patología oncológica ginecológica puede tomar tranquilamente pastillas anticonceptivas. Incluso, estos actúan como protectores en algunos tipos de cáncer, como el de endometrio y ovario.

“Cada tanto es necesario hacer un descanso de las pastillas”

Los descansos no son necesarios ya que actualmente tienen ultra microdosis de hormonas que no se acumulan en el organismo. Por el contrario, suspender el anticonceptivo puede resultar en un embarazo no deseado.

Verdades

“Las pastillas anticonceptivas tienen contraindicaciones”

No todas las pacientes pueden tomar cualquier pastilla anticonceptiva. Siempre una debe consultar con su ginecólogo/a, quien le realiza una historia clínica detallada con antecedentes personales y familiares, le solicitará estudios complementarios y decidirá (junto con la paciente) cuál es su mejor opción.

“Algunos anticonceptivos disminuyen el deseo sexual”

Algunas combinaciones provocan disminución de la libido. Es bastante infrecuente, pero puede pasarle a muchas mujeres.

Recuerda, si deseas comenzar a tomar pastillas anticonceptivas es esencial visitar a un ginecólogo/a para que, previo a hacerte análisis correspondientes, te recomiende el tratamiento más adecuado.