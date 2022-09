Ángela Aguilar es la referente de las mujeres con cabello corto

La princesita de la voz mexicana Ángela Aguilar lleva su cabello corto como una marca registrada de su estilo: único, tan chic y elegante como fresco. Su personalidad alegre y delicada encanta a millones que la siguen como referente stylish y como talento.

La joven de 18 años goza de una fama que la convierte en ejemplo e inspiración para millones de seguidores en redes sociales, fans de su canal de YouTube y público habitué de sus shows. La mexicana ya cantaba con su padre y su hermano desde los 7 y siempre llevó el pelo corto.

¿Te gustaría conocer los motivos? ¡Sigue leyendo y te lo contamos!

En su último viaje a Nueva York, compartió su paseo hacia la Estatua de la Libertad con el cabello arreglado hacia atrás y bien lacio en un semirecogido: tenerlo corto no le impide arreglarlo con distintos estilos ¡Espectacular! @angela_aguilar

¿Por qué Ángela Aguilar adora el cabello corto?

Entre los muchos acercamientos que la estrella propicia con sus fanáticos, a los que llama “angelitos“ y a los que dirige cada uno de sus gestos públicos, hubo una ocasión reciente en la que explicó el motivo por el cual lleva siempre la melena corta.

Sí, con algunas variaciones que van desde el bob hasta la mitad del cuello hasta un ligero rebajado que va hasta la barbilla, Ángela Aguilar lleva su cabello corto. Lo puede arreglar más lacio o más ondulado, secándose al natural, pero las veces que le vimos melena larga ¡eran extensiones!

Un fan le preguntó a través de las redes sociales, y la más pequeña de los hijos del Pepe Aguilar respondió encantada, por qué elegía el corte de cabello corto. Ángela Aguilar no dudó en filmarse teniendo en cuenta esta pregunta para contarle a su público a través de YouTube que no es que no se le haya antojado nunca llevar el cabello largo. Sino que cuando le dan ganas, tiene “muchas pelucas en su casa“.

La joven it girl y talentosa artista comentó que disfruta de cambiar y tener varios modelos de pelucas con colores distintos, jugar con trenzas, extensiones y otras maneras de lucir una larga cabellera pero que, en realidad, adora su melenita.

¡Y se nota! Además, agregó que cree que el pelo largo no le sienta “tan bien“. En cambio, el cabello cortito le define más el contorno del rostro y la quijada, por lo cual se ve mejor frente al espejo.

“Con el pelo largo…no sé, siento que me veo más triste“, confesó Ángela Aguilar antes de soltar una simpática risita cómplice. En la portada de Elle México luce el cabello cortísimo y con volumen. Fuente. Intagram @angela_aguilar_

La carismática figura une la juventud, la frescura, la autenticidad y la inocencia de sus 18 años aunque al mismo tiempo supo sacar provecho a su linaje musical para pulir el talento natural que tiene en la voz y hacer carrera artística.

Referente en materia de estilo de muchas chicas, Ángela Aguilar demuestra una gran personalidad que sabe lo que quiere, lo que le queda bien y cómo llevar cada tendencia que aparece en el horizonte fashion ¡Toda una influencer!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.