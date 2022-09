Tres productos con Vitamina C que mejoran el aspecto de la piel

La vitamina C es un potente antioxidante que estimula la formación de colágeno y elastina, reduciendo las líneas finas y arrugas. Con su uso constante podemos lograr un tono más homogéneo en nuestra piel, haciéndola lucir más firme y luminosa.

Muchos dermatólogos y dermocosmiatrias recomiendan incluir la vitamina C en nuestra rutinas diarias de cuidado del rostro. Se conseguirán mejores resultados si se usa por la mañana para aprovechar sus propiedades antioxidantes.

La limpieza facial antes de colocar algún activo es esencial para una mejor penetración de este.

Desde MDZ Femme charlamos con Azul Troilo (23), maquilladora y cosmiatra. Actualmente es dermoconsejera en una cadena de farmacias y tiene su propio espacio donde realiza distintos tratamientos faciales.

Azul nos comenta que podemos incorporar la vitamina C a nuestras rutinas de skin care en versiones más puras como ampollas, serums o boosters. Si elegimos esta opción, hay que recordar que su uso será luego de nuestra limpieza y antes de nuestro protector solar. También está la alternativa de aplicarla en formas menos concentradas como en cremas hidratantes, recomendable para aquellas con pieles más sensibles y reactivas.

Para una mayor absorción de activos, como es el caso de la vitamina C, Azul nos recomienda realizar una buena limpieza donde se retire bien el maquillaje para que los activos penetren de manera efectiva en nuestra rostro. También debemos realizar exfoliaciones semanales, indicadas por un profesional, que pueden ser físicas, químicas o en consultorio. La eliminación de capas de piel ayuda a la absorción de activos y, por lo tanto, mejora los efectos del tratamiento aplicado.

Y ahora sí, el top 3 de productos con vitaminas C recomendados por Azul:

FLavo C Forte de ISDIN

FLACO C FORTE de ISDIN.

Es un potente serum con 15% de vitamina C pura que ayuda a estimular la síntesis de colágeno para mejorar la firmeza y suavizar arrugas. Aporta mucha luminosidad a la piel. Entre sus activos encontramos vitamina E, que fortalece la acción antioxidante de la vitamina C, y ácido hialurónico, que aporta hidratación intensa para suavizar líneas de expresión. Además, refuerza la barrera cutánea y combate los efectos de la luz azul.

Liftactiv Supreme Vitamina C de Vichy

LIFACTIV SUPREME VITAMINA C de Vichy.

Un serum con 15% de vitamina C pura que combate y previene el estrés oxidativo. Combina activos como vitamina C, vitamina E, polifenoles de pino y ácido hialurónico puro. Es un serum de grado dermatológico que ayuda a conseguir una piel luminosa y saludable, a unificar el tono y reducir líneas de expresión. Es hipoalergénico, no comedogénico (no va a obstruir poros) y sin fragancia.

Hyalu de Eximia

HYALU C de EXIMIA

Este serum es un concentrado de vitamina C al 10% combinada con ácido ferúlico y vitamina E. Un verdadero cocktail de antioxidantes. Previene la pérdida de elasticidad, las manchas, el tono apagado de la piel y las líneas de expresión. También contiene ácido hialurónico como activo hidratante.

Ya sabes, si quieres una piel luminosa y libre de imperfecciones agrega productos con vitamina C a tu rutina de cuidado facial.

Eso sí ¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.