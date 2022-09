Tres peinados con trenzas ideales para lucir con cabello corto

Los peinados con trenzas y el cabello corto pueden ser perfectamente compatibles. Ya no necesitas una larga melena para disfrutar de este estilo de recoger y adornar tu pelo, puedes hacerlo gracias a una tendencia nueva: las baby braids.

La corona de trenza cocida o francesa ¡super fácil! Fuente. Pinterest Salonsecret.com

Pelo corto y trenzas: una ecuación posible ¡y trendy!

Las mujeres con cabello corto festejaron esta tendencia porque les permite trenzar su pelo y no resignar la longitud más cómoda, estilosa y versátil: el bob.

Si tienes el cabello por encima de la clavícula, toma nota de estos peinados que se hacen con esas trencitas pequeñas, con las que adornabas tu melena en la adolescencia ¿recuerdas?

Ahora se llaman baby braids y recuerdan a los peinados de novia o al estilo campestre, femenino y romántico. Se trata de una versión mini de las trenzas a las que estamos habituadas: con cantidades mayores de pelo en los tres mechones involucrados.

La idea es adornar el cabello con este estilismo de manera rápida, fácil y casual.

Con la aclaración de que se trata de una técnica super divertida, fresca y juvenil, te contamos que este estilo tiene como plus el gran poder de estilizar el rostro, enmarcarlo, afinarlo y armonizar ¡como pocos peinados!

Vemos tres opciones para que comiences a crear.

Lluvia de baby braids: estilo casual para pelo corto

Pequeñas trenzas ubicadas desde la base de la coronilla hasta la punta de la melena: en los laterales, atrás y hasta puedes armar una adelante y abrocharla en su extrema hacia atrás, a uno de los costados con una horquilla invisible.

Este look no debe ser exagerado para no parecer en exceso “reggae“. La idea es que sea sutil y las pequeñas trenzas queden separadas, para que por debajo se luzca la melena como más te guste llevarla.

Puedes llevarlas con gomitas invisibles para un efecto más natural.

Trencita “corona“

Comienza a hacer la mini trencita desde un lateral y sujétala mientas, del otro lado, armas la baby briad contraria.

Llevarás ambas hacia atrás y las unirás con un lazo, moño o hebilla con pedrería ¡queda espectacular!

Este peinado tiene muchas versiones y si no suscribes a las trenzas en su versión más pequeña, puedes recurrir a la más clásica trenza cosida lateral, formando una corona de trenza cosida de un lado al otro.

La trenza cosida, también conocida como trenza francesa, se logra en base a la trenza básica de tres mechones pero cada vez que enlazamos, debemos agarrar un poco más de pelo de la base para que quede “cosida“: cada torzada, así, sumará un poco más de cabello.

Baby braids laterales con cabello suelto

La melena bob o long bob suele tener la desventaja de los laterales algo desprolijos: muchas veces incluso, dificultan la visión, se vienen a la cara y “molestan“. Este peinado con baby trenzas lo soluciona por completo: solo debes tomar tres pequeños mechones de tu cabello corto y adornar con dos trencitas los laterales.

Esto emprolija el peinado a la vez que luce como cabello suelto ¡Una bomba!



Todas las opciones se usan algo sueltas, desarmadas y casuales para que el estilo sea relajado. En la vereda opuesta de las trenzas tirantes son buenas opciones para aprender y una vez que lo has hecho, peinarte sin espejo en cualquier momento para mayor estilo y comodidad ante cualquier imprevisto.

Y Recuerda que toda la información que te damos es una guía por si tienes dudas. Si estás segura y cómoda con un peinado que no cumple esta regla, ¡ya has dado en el blanco, sin recetas!