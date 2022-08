Técnicas infalibles para combatir el frizz

En Mdz Femme hablamos con Luca Salvo, peluquero y dueño de Mucho Peluquería, acerca de los tratamientos que buscan controlar el volumen del pelo y el frizz, como es el caso del alisado y shock de keratina.

Casi siempre, el invierno supone exponer nuestro cabello al frío, a la humedad y, en el caso de Mendoza, a la sequedad que aportará el viento Zonda. Y no, no solo en verano nos exponemos a temperaturas extremas que demandan cuidar el pelo.

“En este contexto adversa para nuestra salud capilar es que surgen al menos dos necesidades a cubrir: disciplinar el cabello para evitar el frizz ante la humedad invernal y protegerlo y nutrirlo para que no se reseque en esos días en que el viento caliente, la sequedad en el ambiente y el exceso de polen lo dañe”, explicó Luca.

Con estos tratamientos puedes tener un pelo espléndido. Foto: Pinterest.

Para disciplinar el volumen indeseado o el frizz que provoca la humedad podemos acudir a tratamientos más bien “cosméticos” que harán al cabello dócil, manejable, aportarán brillo y suavidad, desde afuera hacia dentro, es decir, sin alterar la fibra capilar. Estos son el alisado y el shock de keratina.

Alisado:

Luca añadió que: “Los alisados hechos por un profesional idóneo cumplen con su propósito, que es el de dejar el cabello lacio, utilizando en mayor o menor medida, formol. Esto, junto con el calor, modifica la estructura natural del cabello y lo deja listo para darle una forma nueva que se consigue “estirándolo” mientras el producto realiza su efecto”.

El alisado provoca un efecto lacio.

Shock de keratina:

Es muy poco abrasivo para el cabello ya que, en su mayoría, posee keratina, una proteína que tenemos naturalmente pero que con tinturas, secador y planchita vamos perdiendo. El shock de keratina es muy útil para el frizz y casi no modifica la estructura natural del pelo. Al ser un tratamiento menos invasivo que un alisado, su duración es mucho menor.

“Si queremos ir más profundo que un tratamiento cosmético, existen líneas de marcas número 1 a nivel mundial y de uso profesional que contienen keratina, aceite de coco y algas que nutren e hidratan el cabello aportando vitaminas y minerales que calmen y controlan el frizz y el cabello rebelde, protegiéndolo de las agresiones externas”, explicó el dueño de Mucho Peluquería.

Es importante que el cabello sea cuidado por un profesional.

“Esto se prepara con una crema base a la que se le agregan “boosters” (potenciador, estímulo, acelerador y activador) como aditivos, ya sea si queremos conseguir disciplina o nutrición de la fibra capilar, reparando internamente las fibras dañadas del cabello y fortaleciendo los enlaces para protegerlo contra el daño futuro”, sumó Luca.

“Lo más importante es saber que para cualquier tipo de servicio o tratamiento capilar, ya sean cosméticos o naturales, es dejarlo en manos de un profesional. No solo para no dañar el pelo innecesariamente con productos de mala calidad o no aprobados, sino también para no gastar demasiado en productos inocuos que terminan no aportando nada a nuestro cabello”, finalizó.

Estos fueron algunos tips y conocimientos compartidos por Luca Salvo, peluquero de Mucho, acerca de los tratamientos adecuados para el pelo con frizz. ¡Gracias por compartir tu pasión por la peluquería!

