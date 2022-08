Aprende cómo usar tus maquillajes sin perjudicar tu piel

¿Cómo evitar que el maquillaje perjudique tu piel? ¡Ten cuidado! Conoce las claves para utilizar cada producto de make up que tienes en tu bolso de manera adecuada, o de lo contrario ¡el rostro te lo hará saber!

¿Te pasó descubrir una serie de granitos de pronto en las mejillas? ¿Irritaciones, comezón?

Veamos qué puede estar ocurriendo.

Los productos cosméticos para maquillar tu rostro tienen una fecha de caducidad que es importante respetar. Fuente. Cosmopolitan.

Fecha de caducidad: un dato clave para que el maquillaje no perjudique tu piel

A todas nos pasa: los compramos, los hacemos durar pero ¡no son eternos! Los productos cosméticos para maquillarse el rostro tienen fecha de caducidad, luego de la cual no es recomendable aplicarlos.

Las consecuencias para la piel podrían ser desde irritaciones, obstrucción, granitos, alergias, entre otras.

Es por esto que es imprescindible tener en cuenta la cantidad de tiempo que se pueden utilizar en buen estado cada uno de los tipos de productos que solemos tener en el bolso, listos para usar o retocar en cualquier momento… ¡a veces por demasiado tiempo!

Conviene revisar las fechas cada tanto y descartar, renovar y atesorar envases si así lo quieres pero no aplicar el contenido sobre la delicada y fina piel del rostro, que puede ser más sensible de lo que crees a cosméticos vencidos.

Guía general para sacar provecho de cada tipo de producto de maquillaje y la “edad“ de cada uno



¡Aprovecha para limpiar ese bolso o neceser repleto de cosas que ya no sirven!



Brochas, aplicadores y esponjas

La duración es variable, depende mucho de la calidad pero sobre todo de cómo las uses: al ensuciarlas para maquillarte, no olvides el paso que le sigue. Lávalas con agua y jabón neutro, déjalas secar para volver a utilizar. Esto puede hacerse una vez por semana y puedes aplicar también un shampoo neutro. Recuerda dejarlas secar boca abajo para que, en el caso de los pinceles y brochas, no se desprendan del mango.



Base de maquillaje líquida o compacta

Dura aproximadamente entre un año y un año y medio. Luego se vence y no conviene utilizarla. No la apliques con los dedos, sino brocha: obtendrás un acabado más parejo y natural. La esponja es para esfumar específicamente y no para colocar base.



Polvos compactos o sueltos

Duran dos años generalmente. Se aplican desde el centro del rostro hacia los costados y hacia arriba, en la frente, y la barbilla, hacia abajo, siempre con brocha lo más ancha posible.



Delineador de labios

Duran tres años y son para marcar el contorno, definir y eventualmente rellenar con color los labios. Para sacarle provecho a este producto de maquillaje, que se fije mejor y no reseque los labios se recomienda humectar antes la zona con un bálsamo. Luego de dejarlo actuar unos minutos, proceder con el lápiz que cubrirá el área de forma más homogénea.

Máscara de pestañas

Las máscaras de pestañas duran apenas 3 o 4 meses, nunca usarla pasados los 6 meses. Luego, deberás cambiarla.

¿Ves porqué no debías escatimar este producto? No lo dejes mal tapado, ni bombees el cepillo haciendo que ingrese demasiado aire que pueda contaminar la composición del maquillaje. Es un producto que colocas cerca de los ojos y por ello antes de aplicarlo, asegúrate que no cambió su coloración ni tiene un olor extraño. ¡Jamás lo coloques si así fuera!



Rubor o blush

Dura alrededor de dos años y se coloca solo en las mejillas. No lo uses como sombra ni sobre frente, nariz o barbilla. Esfúmalo siempre hacia la sien para que estilice tu rostro.



Sombras secas o húmedas

Si se cierran correctamente y se guardan fuera del cuarto de baño pueden llegar a durar entre 3 y 4 años.

Es mejor colocarlas con brochas especiales para sombras, de cerdas naturales y sacudir antes de apoyar en la piel para evitar el exceso de producto.

Labial o lipstick

De acuerdo a las distintas calidades que se ofrecen en el mercado pueden durar entre un año y dos. Para no excederse en la cantidad, conviene aplicarlo siempre con un pincel especial para labios, delgado y con la forma ideal para cubrir cada pequeña porción de la boca. Puedes usarlo luego de colocar el delineador y el bálsamo para preparar el área.

¿Te sirvieron estos tips y datos para saber cómo usar tu maquillaje sin que éstos terminen dañando tu piel?

*¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.

