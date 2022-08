El delineado para párpados con bolsas que realzará tu rostro

Los párpados con bolsas o encapuchados dan el efecto de mirada triste o dormida. Pero no desesperes, los párpados caídos son comunes y mientras no traigan problemas de visión, sólo son estéticamente diferentes a los demás. Además, un buen delineado no requiere demasiado esfuerzo.

La cuestión es que muchas mujeres suelen molestarse porque no pueden maquillarse ni crear efectos para agrandar la mirada con la sombra. Veamos qué hacer ¡a tomar nota!

Los párpados con bolsa son más frecuentes de lo que crees. La actriz Audrey Tautou tiene esa forma pero conoce el truco del delineado. Fuente. Clara

El delineado de párpados como una solución para párpados caídos, embolsados o con bolsas

Son muchas las personas que presentan este tipo de fisionomía con el párpado ligeramente caído por encima del ojo. En ocasiones esto se debe a la edad, ya que los tejidos pierden elasticidad con el paso del tiempo. Otras, puede deberse a una forma genética diferente.

Este exceso de piel plegable hacia abajo abulta el párpado en forma de bolsa y crea el efecto de párpado encapuchado.

Al momento de maquillarse, esto puede resultar incómodo porque la sombra y el delineado no pueden actuar de la misma manera creando la profundidad que puede lograrse en un párpado más liso. La mirada parece más triste o somnolienta, como dijimos.

Pero existe, en realidad, una manera de delineado que soluciona estas cuestiones y muchos otros trucos por aplicar para agrandar la mirada.

De hecho, muchas famosas tienen este tipo de párpados: Katie Holmes, Audrey Tautou, Blake Lively, entre otras. Y todas tienen una mirada radiante y seductora ¡conoce cómo conseguir el efecto que disimula este tipo de párpados!

Muchas pestañas y sombra beige y anaranjada para elevar junto con el iluminador y el delineado sus párpados con bolsas ¡Blake sí que sabe como llevar los párpados encapotados! Fuente. Clara

El delineado estratégico que levantará tu mirada

El truco principal para contrarrestar la apariencia que otorgan los párpados con bolsas es saber delinear los ojos.

Debes comenzar a delinear con un trazo fino la parte superior del ojo desde el lagrimal, poco a poco avanza hacia la sien hasta la caída natural del ojo realizando una colita final hacia arriba.

El delineado líquido permite más precisión y también resulta más fácil lograr una línea fina. Esto crea el efecto visual de agrandar el ojo y esos milímetros ganados harán la diferencia. No delinees el ojo por dentro ni en la parte inferior del ojo, deja abierta tu mirada y crea otros efectos con el maquillaje que sigan agrandando y abriendo.

¡Sigue leyendo y te los contamos! Son fáciles, crean luz allí donde es necesario y profundidad donde la sombra no puede ayudarte por la forma de tu párpado.

Otros trucos infalibles para maquillar párpados con bolsas

Para crear el efecto visual que favorezca los párpados encapotados hay que tener en cuenta algunos trucos tan fáciles de aplicar como efectivos:

Aplica una sombra base de tono beige en el área de la cola o el arco de la ceja, que baje hacia el párpado móvil.

Evita los tonos demasiado iridiscentes o metalizados, porque los colores luminosos agrandan y otorgan aún más volumen.

Siempre apuesta por un look natural, ahuma los ojos con sombras de tono tierra, labios nude y no exageres con el maquillaje negro.

Es clave iluminar la cola de la ceja (esquina interna del ojo) para agrandar la mirada y esa gota de luz estratégica que puedes lograr con iluminador en polvo, te devolverá las proporciones que buscas junto con el delinead o del ojo fino y por encima, pegado al borde del párpado como te explicamos.

o del ojo fino y por encima, pegado al borde del párpado como te explicamos. No olvides las cejas: depilarlas con el pico marcado de la cola de la ceja, emprolijarlas y subrayar su forma natural hará que tu mirada luzca más despejada. El arco elevado siempre compensa la bolsa de los párpados y actúa en sinergia con el resto de los trucos.

Tus pestañas son clave: cuanto más largas, tupidas y marcadas estén, sobre todo las de arriba, más amplia aparecerá tu mirada.

¿Cuál es tu secreto para realzar tus párpados con el delineado?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.