Este sérum con vitamina C te dejará la piel más luminosa

El sérum con vitamina C actúa contra decoloraciones, arrugas finas y claro, atenuando la acción que oxida la piel producida por los radicales libres. Es por eso que resulta un cosmético clave.

El dosificador permite utilizar solo lo necesario de tu sérum con vitamina C. Fuente. Vogue

Sérum con vitamina C o cómo tener la piel más joven y libre de imperfecciones

En la rutina de belleza, muchas veces se saltea el paso del sérum creyendo que con la crema hidratante y la crema de noche quedan cubiertas todas las necesidades de la piel del rostro.

Pero este producto en forma más fluida que la crema, el sérum, puede hacer más por la apariencia y la textura de la piel que ningún otro.

Y esto es porque el sérum está diseñado como formato para penetrar más rápida y profundamente en las capas de la piel, llevando los activos que se necesitan para combatir arrugas antes de que se profundicen y sobre todo, para prevenir pigmentaciones, imperfecciones y células envejecidas que opacarán la apariencia del rostro.

El detalle de un producto que te encantará. Fuente. Vogue

Cuál es el momento ideal para aplicar el sérum con vitamina C, un sérum en especial que debes probar y otros trucos

Tu rutina de belleza se divide en dos partes fundamentales: limpieza y nutrición + protección. Si te preguntas cuál es el momento de colocar tu sérum con vitamina C es por la mañana, luego de limpiar bien el rostro según tu tipo de piel y lo indicado por el o la especialista. Luego, la crema hidratante y el fotoprotector.

Aunque hay distintos sérums con vitamina C, lo cierto es que no podemos probarlos todos y por ello va una recomendación. No todos los sérums con vitamina C son iguales porque existen en el mercado múltiples fórmulas y combinaciones.

Si buscas una piel realmente luminosa, escapa a las fórmulas que contengan solamente vitamina C. Sí busca las que tengan este activo en su versión más pura pero combinado y potenciado.

Te guste en formato de gel ligero o aceite, los resultados no varían demasiado pero si lo unes al poder de otros recientes descubrimientos ¡tu piel tendrá ese glow increíble de la piel joven que todas queremos!

El sérum recomendado es de la gama Waso de Shiseido. Se trata de su sérum Yuzu-C Glow On Shot. Su composición une la vitamina C al extracto de yuzu, que es una fruta cítrica de origen japonés. Ésta incentiva la producción natural de ácido hialurónico, presente tanto en la piel como en cartílagos y otros tejidos para aportar hidratación.

De esta manera, la fórmula bifásica que contiene vitamina C y este extracto frutal otorga una piel luminosa sin producir brillo pero sí suavidad instantánea. El plus son sus efectos antioxidantes y que su textura líquida y fluida es rica sin dejar sensación grasa. Esto resulta en un rostro nutrido, con tejidos firmes e incluso, mejora también el tono.

Los ingredientes se potencian entre sí y se trata de un lanzamiento reciente, por esto la fórmula es por ahora bastante única. Puedes aplicarlo en todo el rostro con la yema de los dedos para que el producto no se pierda y viene con un dosificador estilo gotero para que no desperdicies este elixir para el rostro.

¿Conocías este sérum maravilloso con vitamina C para lucir la piel más luminosa que nunca? ¡Anímate a probar nuevas tecnologías en cuanto a cosméticos porque todo el tiempo hay lanzamientos y novedades!

Eso sí ¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.