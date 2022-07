Nuevos descubrimientos y avances en el tratamiento contra el cáncer de mama

La Dra. Ernestina Masiá Francés, ginecóloga especialista en enfermedades de la mama, imagenología e intervencionismo mamario, nos contará acerca del cáncer de mama, enfermedad que afecta, principalmente, a las mujeres, y cómo la detección temprana salva vidas.

Ernestina trabaja en FUESMEN y en el Instituto gineco-mamario (IGM).

“El cáncer de mama no se puede prevenir, no sabemos quién ni qué lo causa. Lo que sí podemos hacer es diagnosticar precozmente, para esto existen una serie de pilares en los que nos basamos”, explicó Ernestina.

El primero, se basa en el autoexamen mamario. No vas a poder detectar nada ni hacer un diagnóstico, pero vas a conocer tus mamas. En el momento que tú notes algo diferente, tienes que ir a consultarlo con el médico.

El segundo, es hacerse un control de rutina con su médico ginecólogo, una vez al año, a partir de los 30 años.

El tercero, son los métodos de diagnóstico de que disponemos: la primera es la mamografía de rutina a partir de los 35 años y, a partir de los 40 años, se hace una vez al año. El método complementario es la ecografía mamaria, que se le suele pedir a las chicas jóvenes porque tienen una densidad mamográfica más importante y se ven mejor las imágenes pero, a partir de los 40, hay que pedir una mamo y una eco. Esto es cuando la mujer no tiene ni siente nada en el seno. Si la mujer encuentra algo, obviamente, tiene que ir a su médico cabecera.

¿En qué consiste el autoexamen de mamas?

El autoexamen consiste en revisar las mamas una vez al mes. En las mujeres, que menstrúan, después de haber menstruado, y, en las que no, elegir un día al mes, más o menos el mismo día. Lo más fácil es hacerlo bajo de la ducha, cuando estás enjabonada la palpación es mucho más suave. La mano o el brazo del seno que vas a revisar tiene que ir arriba de la cabeza y, con la palma contraria, no tocando el piano ni pellizcando, que es más sensible, te la revisas de forma circular, longitudinal o como quieras, vas hasta la axila y ves que tus mamas sean iguales que el mes anterior. Luego, te colocas enfrente del espejo y miras que las 2 mamas estén iguales que, de repente, no haya una más grande que la otra, que no haya ningún hoyuelo, ningún derrame o cualquier cosa que veas diferente al mes pasado. En el caso de que veas algo fuera de lo común, consulta a tu médico y que él pida estudios correspondientes.

¿Cómo se manifiesta el cáncer de mamá?

El cáncer de mama es una enfermedad silenciosa y traicionera porque muchas veces no da ningún síntoma hasta que, verdaderamente, la mujer se palpa un nódulo. Muchas veces, para que un tumor o un nódulo alcance un centímetro, a veces, pasan hasta 8 o 10 años, salvo que sea un cáncer muy agresivo, el proceso es muy lento. Lo que a nosotros nos ayuda un poco es que a las mujeres les duelen las mamas, y gracias a eso, acude al médico para hacerse ver.

¿Qué factores aumentan el riesgo a padecerlo?

Por el hecho de ser mujer ya tenemos una probabilidad muy grande de tener cáncer de mama pero existe un 5 o 10 que son genéticos, que quiere decir esto, que la mujer lleva en su ADN un gen que está mutado, heredado de familiares. Como factores de riesgo no sabemos bien cual es la causa, aunque últimamente es muy importante la parte genética en el tema y en el origen del cáncer.

¿Tiene cura?

El cáncer de mama, tomado a tiempo y haciendo un diagnóstico precoz, siendo un cáncer muy pequeño tiene cura y verdaderamente se ha adelantado mucho con los tratamientos y se están haciendo tratamientos muy fuertes con unos resultados muy favorables.

“Se ha descubierto que no existe solo un cáncer de mama. Antes, se creía que solo había uno y todas las mujeres eran tratadas de la misma manera. Ahora, se ha visto que hay 4 tipos de cánceres. Esto se estudia viendo la parte molecular intrínsecas de las células, llamados estudios de inmunohistoquímica. Se estudian los marcadores tumorales y se ve qué tipo de tumor tiene, dependiendo eso, se hace un tratamiento específico para el mismo. En muchos casos, se hace un tratamiento médico y luego una cirugía, esta última, no necesariamente tiene que ser en primera instancia. Todo depende del tipo de cáncer, algunos son de mejor pronóstico y otros son peores”, agregó.

¡Muchas gracias Ernestina por tu buena onda y por compartir tu conocimiento!

¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Ante la duda, acudir a su médico.