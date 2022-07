El truco de Lola Índigo para lucir los labios rojos más potentes

La cantante Lola Índigo tiene muy claro que un maquillaje es infalible para salir, sea donde sea. Por eso, ofrece sus trucos para lucir unos labios rojos bien potentes. Ya sea para una cena con amigas, una fiesta, una cita o cualquier tipo de evento. En este caso, ella recurre a los productos de Maybelline. Conoce el paso a paso para conseguirlo.

Lola Índigo y su truco de belleza

Sin dudas, Lola Índigo demuestra que se puede conseguir un look de lo más favorecedor con labios rojos bien potentes. ¿Quieres conocer su paso a paso? Ella misma, en un video, contó su experiencia:

“Yo empecé a maquillarme a los 15 años porque tenía mucho acné. Me empotaba demasiado la cara y me maquillaba mucho la piel por las mañanas. Mi consejo es que esa no es la solución, hay que cuidarse la piel, lavársela muy bien siempre que se maquille y también hay que aprender a quererse tal como eres”.

Mientras, se aplica la base 4 in 1 Instant Perfector, el primer corrector, BB cream y polvos, todo en 1 mismo tubo. Sí, además de su maquillaje de labios rojos bien potentes, durante el vídeo, la artista enseña un truco que se puede aplicar en el maquillaje diario.

Sin embargo, lo primero que reconoce es que, su mejor beauty secret, es beber mucha agua e hidratar mucho la piel. Asimismo, cuenta que el uso de los polvos de sol City Bronzer de Maybelline nunca los deja de lado.

Lola índigo es una gran inspiradora y su experiencia es completa, ya que no solo se trata de darle importancia a los labios. También usa un producto para levantar su mirada: “Lo bueno del bronceador es que se aplica muy rápido y su color hace que quede muy natural en la piel", explica.

Durante el mismo tutorial, confiesa que aprendió a maquillarse viendo vídeos, aunque todavía sigue aprendiendo. En uno de esos tantos aprendizajes, es que comenzó a usar siempre el corrector de Maybelline para limpiar y perfeccionar. Pero bien, una vez que termina con los ojos, va directo a lo que todas quieren saber: El truco para lucir los labios rojos más potentes.

Lola Índigo y sus labios rojos potentes / Fuente: Instagram: lolaindigo

Consigue unos labios rojos potentes

Ahora sí, qué hacer según Lola Índigo para tener unos labios rojos potentes o XXL: “El color rojo en los labios me soluciona la vida y me da muy buena suerte. La solución para que no se me pegue el pelo a mi labial es el Labial SuperStay Vinyl Ink, que da ese efecto brillante” confesó la cantante.

Así es, ella usa este producto como perfilador y labial. De esta manera, ha conseguido que su experiencia se convierta en una de las tendencias más virales del momento en Tik Tok.

Esto, actualmente se conoce como over lip y es una técnica que consiste en perfilar los labios por fuera para darles un aspecto más grueso: “Tengo la parte superior del labio en forma de pico, pero me gusta darle una forma más redondeada, como de princesa Disney”.

Para recrear los labios rojos como los consigue Lola Índigo, en el video te muestra todos los productos que necesitas. ¿Te apuntas?

¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.