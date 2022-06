Las gemas dentales, la tendencia que viene con todo

En este último tiempo vimos que los brillos se vienen con todo y los dientes no se quedan atrás. Personas reconocidas como Emilia Mernes, Rosalía, Nathy Peluso y Hailey Bieber son las impulsoras de esta tendencia, que es el must have de la temporada. ¡Las gemas dentales vienen con todo!

Gemas dentales en forma de mariposa. Foto: Pinterest.

Macarena Orlando realiza apliques de gemas dentales hace 6 meses. Ella vio la oportunidad, en la tendencia que se aproxima, e incursionó en el asunto para poder brindarle lo mejor a sus clientes. En esta nota, vamos a charlar con ella y conocer un poco más acerca de la temática.

“El procedimiento es el mismo que el de los brackets, es decir, el diente no se perfora porque se pone con adhesivos especiales odontológicos. En el caso de que te lo quieras sacar, antes de que se caiga, eso si lo realiza un dentista para que no se te dañe, no se salga el esmalte y quede de la misma manera el diente. Al no perforarse es una intervención que no es invasiva para la dentadura”, explicó Maca.

Macarena también añadió que: “La colocación del cristal tiene una duración de 10 minutos, aproximadamente, y de 30 minutos, los diseños más grandes. Es un procedimiento súper rápido, no molesta, ni tampoco duele”.

Puedes hacerte el diseño que te guste en cualquier color. Foto: Pinterest.

Hay que tener en cuenta que hay que cuidarlos muy bien las primeras 24 horas, no morder cosas muy duras, cepillarse los dientes despacio, entre otros. Hay que ponerle la misma atención que a los brackets, son muy parecidos. ¡El que usa brackets sabe de qué hablamos!

“La duración de los apliques es de un 1 a 6 meses, como mínimo. Todo depende de la alimentación, el ph, el cuidado y varios factores más. Si tienes un buen cuidado suele durar de uno a dos años. Depende mucho de cada uno”, sumó.

Esta tendencia, en Mendoza, es súper accesible. La colocación de una sola gema Swarovski tiene un valor aproximado de $1500. El costo se va abaratando cuanto más cristales sean en la misma sesión. Además, tiene garantía de 15 días.

¡Muchas gracias Maca por tu buena onda! Clickea aquí para conocer su trabajo.

*Cada dentadura es diferente. Recuerda consultar con un profesional.