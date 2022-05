El secreto de Eva Longoria para lucir una piel sin arrugas

Las famosas siempre tienen algún secreto de belleza. Sin embargo, no todas lo revelan. Por lo general se tiende a pensar que se trata de productos caros o que no se puede tener acceso fácilmente, pero no en todos los casos es así. Precisamente, Eva Longoria, es quien reveló qué es lo que usa para lucir tersa, sin arrugas, a sus 47 años.

Si hay algo indiscutible es que Eva Longoria conserva un rostro fresco y joven y aunque muchas veces le fascina lucir maquillaje ahumado e intenso, no cabe duda de que también deslumbra cuando está a cara lavada. Por ello, descubramos cuál es su secreto.

Siempre a mano: El producto que usa Eva Longoria para lucir más joven

La clave que tiene Eva Longoria para lucir más joven que nunca es usar siempre protector solar. Y es que, indudablemente los bloqueadores solares en los últimos tiempos han ganado gran popularidad. Eso, básicamente, se debió a la concientización de los daños tanto estéticos como en la salud que provoca la exposición al sol en la piel.

Incluso, es importante saber que algunas bases de maquillaje también ya incluyen protector solar y Eva Longoria confesó que el bloqueador solar es verdaderamente la gran estrella de sus rutinas diarias para lucir así de joven y fresca.

Eva Longoria luce más joven que nunca gracias a este producto. Foto: Head Topics

Un rostro terso después de los 40

Gracias al protector solar, Eva Longoria puede presumir de un rostros brillante y sin arrugas. Foto: The San Diego Tribune.

Así su secreto, ya no tan secreto, es la clave para que la actriz no tenga ninguna mancha en la piel y mucho menos, las arrugas prematuras típicas que aparecen después de los 40.

La actriz se ha proclamado tan fan de este producto, que hasta confesó que no podría vivir sin el y mucho más, le recomienda su uso hasta a los desconocidos: “Soy la tirana auto-proclamada del protector solar. Me la paso aplicándolo en las caras de mis amigos. Probablemente lo he puesto en las caras de desconocidos también. Siempre estoy preguntando: "¿Traes bloqueador?".

Ahora sí que no caben dudas de que Eva Longoria y el protector solar son mejores amigos e inseparables. Es hora de que empecemos por un cambio en nuestra piel y el protector solar es parte de este nuevo desafío.

¿Qué otro secreto conoces para mantener una piel tersa y sin arrugas? Cuéntanos.

*¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.