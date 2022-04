Cómo quitar la contractura del cuello en 3 pasos

¿Cómo quitar una contractura en el cuello? ¿Cómo quitar el dolor de cuello rápido? Estas son algunas de las preguntas más frecuentes en los buscadores sobre un problema que afecta a muchos. La contractura de cuello puede generar tortícolis, que es una contracción involuntaria de los músculos del cuello, causada por una mala postura al dormir o por utilizar mucho la computadora.

Lola Castillo, profesora internacional de yoga y creadora del método yoga movement - que combina técnicas milenarias de yoga con música y movimiento- comparte tres ejercicios para quitar la contractura del cuello en 3 pasos.

“Muchas personas me consultan porque se despiertan con grandes dificultades para mover el cuello. En algunos casos, los músculos se tensan tanto que no podemos mover el cuello hacia ninguno de los lados. Para eliminar el dolor de cuello, es necesario aliviar la contracción en los músculos. A veces no alcanza sólo con compresas calientes y un suave masaje en el cuello. Si la tortícolis es más aguda, se necesita un enfoque más específico”, asegura Castillo, quien dicta clases y seminarios a través de su plataforma Luminé en www.lolacastillo.com.

Aquí tres ejercicios claves, que te ayudarán a reducir de una manera muy efectiva las contracturas en tu cuello.

1. Inclinar el cuerpo hacia delante con la cabeza colgando

Simplemente debes colocarte con las piernas separadas e inclinar el cuerpo hacia delante, dejando la cabeza colgando. Deja que la cabeza y los hombros queden sueltos y quédate en esta posición durante unos 2 minutos. Esto hará que el peso de tu cabeza actúe como un péndulo, lo que puede aumentar el espacio entre las vértebras cervicales y disminuir el espasmo de los músculos del cuello. Mientras cuelgas la cabeza, puedes girarla, como si dijeras "no", para relajar aún más los músculos del cuello y los hombros.

Deja que la cabeza y los hombros queden sueltos y quédate en esta posición durante unos 2 minutos.

2. Aplicar presión sobre los músculos del cuello

Esta técnica consiste en utilizar el pulgar para aplicar presión durante 30 segundos en el centro del músculo. A continuación, presiona la parte donde comienzan los músculos, en la nuca, durante otros 30 segundos. Mientras se aplica la presión, puedes estar de pie o sentado, y la cabeza debe estar mirando hacia adelante.

Utiliza el pulgar para aplicar presión durante 30 segundos en el centro del músculo.

3- Técnica contracción- relajación- estiramiento

Debes realizar una contracción en el sentido contrario por 7 segundos. Luego relajar durante 3 segundos y por último estirar por 15 segundos (intentando ir hacia el lado afectado). Se sugiere repetir este ciclo 3 veces.

Debes realizar este ejercicio que combina contracción, relajación y estiramiento 3 veces.

Debes practicar esta rutina de ejercicios para quitar las contracturas en el cuello con frecuencia y rápidamente observarás los resultados. “Es importante que muevas tu cuello todos los días para que la sangre fluya. Debes tener en cuenta que la cabeza es muy pesada y las tensiones del día, sumadas a tus emociones se concentran en la zona del cuello”, agrega Lola Castillo.