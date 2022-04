El secreto de las famosas para marcar cintura y cómo aplicarlo

Es común confundir el corset con el bustier. Este último es una mezcla entre corpiño y corset. La diferencia entre ellos es que el bustier tiene una banda más ancha que el corpiño que cubre las costillas y cintura. Un bustier se ajusta a la forma de la cintura, mientras que un corset es más rígido y sirve para moldear la figura.

Ambos, el bustier y el corset, hoy son furor entre las celebrities, quienes los usan para cada evento y salida social. Actrices y modelos comparten en las redes las formas de llevarlo y los miles de diseños que hay en el mercado. Pero,para elegir el corset que mejor se adapte a nuestro cuerpo, la primera clave es conocernos.

Para inspirarte, tomamos como ejemplo a estas famosas que también los eligen:

Oriana Sabatini mide más de 1,70 mts y tiene un torso largo, por lo que elige corsets cortos o medios, que equilibran la figura y alargan las piernas.

Oriana Sabatini Instagram

Emilia Mernes y Oriana Sabatini. Crédito: Oriana Sabatini Instagram

La actriz y cantante Lali Espósito también se suma a la tendencia del bustier y lo combina con un pantalón del mismo color, simulando una monoprenda, lo que estiliza y alarga la figura. Eligió uno corto ya que mide 1,55 mts y así crea la sensación de que las piernas son más largas.

Lali Instagram

Otra ex casi ángeles que apuesta por una versión corta es Candela Vetrano, con un corset amarillo flúor y en pico, detalle que también estiliza.

Candela Vetrano Instagram

Valentina Zenere, la modelo y actriz argentina radicada en España, postea en sus redes varios de los outfits con los que asiste a entregas de premios y fiestas con amigos. Valentina apenas supera el 1,6 mts, por lo que elige corsets cortos y en pico para estilizarse más visualmente. Además, optó por el color blanco para realzar su bronceado. Valentina Zenere. Crédito: Bresh

Valentina Zenere Instagram

La técnica de utilizar un mismo color también la aplica la actriz y modelo Delfina Chaves, luciendo un total black con un bustier casi idéntico al de Lali Espósito. Delfina Chaves Instagram

El corset es un clásico infalible para asistir a fiestas para la modelo y diseñadora de moda Sol Lorenzon. Ella utiliza corsets largos y con escote para favorecer aún más su figura y alargar su torso. A este outfit seductor le agrega accesorios como collares y cadenas con dijes grandes para llevar la mirada al pecho. Sol Lorenzon Instagram

¿De dónde surgen?

El corset o corsé es una prenda de vestir que lleva siglos en la industria de la moda y ha sido considerado opresor de la mujer e incluso dañino para la salud. Pero, a pesar de esto, existe una mirada no tan limitada sobre esta prenda y es que, lo que para algunas significaba una prisión para el cuerpo, para otras era un símbolo de estatus social, disciplina, respeto, belleza, juventud, erotismo y arte. Kirsten Dunst interpretó a María Antonieta en la película dirigida por Sofía Coppola.

Hemos visto el corset siendo protagonista de muchos looks memorables de películas como Anna Karenina, María Antonieta, Orgullo y prejuicio, Moulin Rouge, Shakespeare Enamorado e incluso películas de Disney como Cenicienta, pero no en la Bella y la Bestia, cinta protagonizada por Emma Watson, quien le dijo “no” al corset. En una entrevista con el medio Entertainment Weekly, la actriz confirmó que su Bella no usaría corset porque en el pasado esta princesa -como todas las demás de Disney- era un objeto de deseo, indefensa y dependiente de los hombres de la película. Watson contó que le daría más determinación y acción a la princesa, por lo que un corset "no encajaba con eso". Cenicienta interpretada por Lily James y Bella interpretada por Emma Watson.

Ahora, que el corset se nos presenta como una prenda más que podemos elegir o dejar, ¿te animas a probarte uno?