Tres diseños de uñas con diamantes que son tendencia

Las uñas con diamantes están de moda: aportan a un outfit ese toque glam y radiante que a todas nos encanta. ¿Buscas inspiración para diseñar tu manicura? Antes que nada puedes tener en cuenta a las famosas. Las celebrities adoran los brillos y aunque en este caso no estamos hablando de diamantes verdaderos, las pequeñas aplicaciones brillantes aportan luz y glamour, algo que las estrellas y socialités adoran.

Un excelente ejemplo de ello es la modelo, celebridad, figura televisiva y empresaria de belleza Kylie Jenner. La menor del clan Kardashian jamás escatimó en glamour, pero mucho menos ahora que es madre y además de sus propias uñas puede adornar las de su pequeña hija Stormi.

Las uñas de las celebrities son una buena fuente de inspiración. Estas son las de Kylie Jenner y su hija. Fuente. Ok chicas

En la imagen se ve cómo la empresaria decoró sus largas uñas en punta ovalada en tonos rosados, uno de los más elegidos para combinar con diamantes, y al juego de tonos le agregó puntos de luz aquí y allá. La manito de su hija posa al lado con un color turquesa para las uñas y un anillo ¡de diamantes verdaderos!

El secreto para acertar con estas pepitas con brillo es optar por el tono adecuado de esmalte: los azules y los rosados son los más clásicos. Sobre el esmaltado se pueden formar líneas o directamente llenar de pepitas de luz una o dos uñas. Te damos algunas ideas.

Uñas con diamantes en forma de anillo

Las uñas con diamantes imitación son super femeninas pero hay que saber colocarlas para que no quede recargado, aporte estilo y luz al look y no parezca colocado al azar. Conviene elegir antes que nada las líneas en donde se colocarán.

Las combinaciones son infinitas y de acuerdo al gusto de cada mujer. Fuente. Nueva Mujer

Una manera original y en sintonía con los anillos de los dedos del pie o los piercings es colocarlas de modo que simulen ser una joya tradicional pero para la uña, una especie de coronita que se puede formar con pepitas de distintos tamaños.



Primero aplica la base y el color de preferencia y luego traza una línea horizontal en forma de anillo. Es un estilo que se usa y perdura a la vez.

Uñas con diamantes de colores

El rosa y los diamantes siempre son un hit. Fuente. diseñosdeuñasdecoradas.com

Aunque los más conocidos y vistos son los diamantes para uñas estilo “cristal“ ¡existen de todos los colores! A jugar con la imaginación para componer diseños que contengan todos los colores del arco iris.

Uñas con diamantes bajo un concepto

Tom Bachik, el manicure de estrellas como Selena Gómez y Jennifer Lopez suele tomar un concepto para sus creaciones. Le gusta diseñar cada una con un dibujo diferente pero respeta una misma gama de colores (dos o tres colores que combinen o contrasten) y lo hace detrás de una idea o concepto.



Un buen ejemplo es el esmerado diseño que realizó en las uñas de Jennifer Lopez cuando asistió a un desfile de Versace el año pasado: eligió el negro, el dorado y y color crema para realizar líneas que transmitieran elegancia, sofisticación y glamour. Sobre eso, utilizó los diamantes como apliques y el resultado ¡es alucinante!

Eso sí no pasarás desapercibida. ¡Impactantes! Fuente. Instagram @tombachik

¿Qué esperas para diseñar tus uñas a partir de estas ideas?