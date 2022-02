Todos los colores de cabello por los que pasó Ninel Conde y con cuál nos quedamos

A sus 45 años, Ninel Conde luce un cuerpo sensacional, fruto de las intensas rutinas de entrenamiento que realiza todos los días. Su popularidad es tal que comparte secretos de belleza y looks con sus más de 5 millones de seguidores en las redes sociales, como todos los colores con los que se tiñó el cabello. ¿Cuál te gusta más?

El "Bombón Asesino", como es conocida, comenzó su carrera artística en 1995, tras haber ganado el concurso Señorita Estado de México. Al darse cuenta de que quería un lugar en el ambiente artístico, estudió teatro y expresión corporal en el Centro de Arte y Teatro Emilia Carranza. Posteriormente, cursó actuación, clases de canto, técnicas de relajación, dirección, y proyección.

Su primer trabajo fue en la telenovela "Bajo un mismo rostro", luego, incursionó en el teatro y también participó de programas como "Al derecho y al Derbez". Con los años, Ninel Conde se posicionó como una de las artistas más populares de México y todo lo que hace se convierte en tendencia.

Todos los colores de cabello que tuvo Ninel Conde:

Rubio y largo

Ninel Conde es una inspiración para muchas mujeres y ella lo sabe, motivo por el que muestra sus cambios físicos en las redes sociales. Durante el 2020 lució una espectacular melena larga de color rubio que se convierte en platinado en las puntas, una opción ideal para aquellas que quieren verse más jóvenes e iluminar el rostro.

Ninel Conde tiene 45 años y luce fabulosa. Fuente: Instagram @ninelconde.

Quienes no se animen a teñirse por completo, pueden empezar con pocas mechas o bien finitas de un tono menos que el natural para empezar el proceso de a poco. Uno de los trucos de belleza más utilizados, es teñir los mechones que caen sobre la cara para que el contorno quede más iluminado.

Oscuro y con ondas

La mexicana también se ha teñido el cabello de color oscuro, lo cual da una sensación de rasgos y mirada más dura. Esta opción no es recomendable para las mujeres que quieren lucir un rostro más jovial, pero a Ninel Conde no le importó y apostó por este look que le queda increíble junto a unas ondas.

La mexicana trabaja desde 1995. Fuente: Instagram @ninelconde.

Morado y lila en las puntas

A la actriz le encanta jugar con los filtros de Instagram y en una ocasión utilizó uno que le dejó el pelo lacio, de color morado, que se va haciendo degradé hasta llegar con un lila en las puntas. Los seguidores le elogiaron este look, pero no se animó a llevarlo a la vida real y prefiere quedarse con su rubio. A Ninel Conde le gusta jugar con los efectos de Instagram. Fuente: Instagram @ninelconde.

Para Ninel Conde su mejor look es el rubio y es el que lleva todos los días todos como se puede ver en Instagram, sin duda, es el preferido de todos. En dicha red social también comparte sus rutinas de entrenamiento en Instagram y tiene un sitio web donde vende todos los productos que utiliza para hacer ejercicio, como las fajas que le marcan el contorno de cuerpo.



¿Qué color de cabello te gusta más?