Tintes y cortes de pelo ideales para mujeres mayores de 40 años

Si eres una mujer mayor de 40 años y quieres apostar por alguna tendencia de pelo, pero le temes un poco a cómo pueda verse según tu edad, la recomendación es simple: ¡Olvídate de esos estigmas! No importa cuantos años tengas, siempre puedes hacerte lo que tu quieras en la melena. Cortes, tintes, peinados ¿Quién dijo que hay edad para esto? Nadie… elige lo que te haga sentir bien y segura de ti misma. Aquí una serie de recomendaciones, por si tienes dudas, en cortes que pueden gustarte más según tus facciones, tono de piel, gustos y presupuesto.

Existen muchas opciones en las que una mujer puede jugar con su pelo para ir cambiando en el tiempo los distintos looks. Pero hoy te mostramos las 5 tendencias perfectas para que aquellas mujeres mayores de 40 años. Es que no solo le den un aire fresco a tu look, sino que estos cortes iluminan, se ven juveniles y les sacan partido a tus facciones más sexy. ¿Estás lista para probar tu look change?

Cabello largo con fleco desmechado

Una cabellera larga, voluminosa y bien cuidada siempre será sinónimo de salud y belleza. ¡Es una opción ideal para mujeres mayores de 40 años!

Si te falta volumen, apuesta por unas capas ligeras para tener un pelo con más cuerpo. Si a eso le sumas un flequillo desmechado, es una forma discreta y sexy para que ocultes las líneas de la edad de la frente. ¡Te verás sensacional!

Créditos: Revista Glamour, Mx

Shaggy alargado

Este corte sin dudas será LA tendencia 2022. Ideal para mujeres mayores de 40 años porque, gracias al volumen que crea, provoca un efecto lifting en el rostro y alarga el cuello. Pero puede pasar que lo consideres demasiado messy (despeinado), entonces, para que eso no suceda, puedes optar por capas más suaves que quedan perfectas en pelos lacios y ondulados.

Si eres una de esas que no puede controlar su melena, ya sea por el friz y el volumen, mejor intenta un bob hair (pelo corto), esto afinará tu rostro y le dará más control a tu cabello.

Revista Glamour, Mx

Maxi peinados

¿Tienes pelo largo? Aprovéchalo al máximo, ya que no hay nada mejor que hacerte un buen peinado e ir jugando con tu cabello, para que encuentres cual es el look que va más contigo.

Puedes hacer un planchado para que tu cabello se vea lacio, pulido y espejado. También puedes jugar con todo tipo de accesorios, ponytails (cola de caballo) y recogidos en la parte superior de la coronilla.

Revista Glamour, Mx.

Babylights en tonos castaños claros

Este boom mantiene las raíces en tu color natural y desvanece finas luces cálidas a lo largo de tu pelo, perfecto para cualquier edad, pero más para las mujeres mayores de 40 años. Es que es de bajo mantenimiento (no se tiene que retocar cada semana), ilumina el rostro, le da dimensión al pelo y revitaliza tu imagen.

Elige el tono correcto de babylights para ti de la mano de tu estilista ¡Y prepárate para brillar!

Revista Glamour, Mx.

Canas al natural

Sin importar los “viejos estándares de belleza”, dejar crecer tus canas al natural, es una de las tendencias que las celebridades aman, aplauden y llevan. El pelo encanecido, te hace ver sofisticada, elegante y auténtica, por más que digas que te envejece, al contrario, suaviza las facciones de tu rostro y desvanece los signos de los años.

Basta de esa idea que las canas aparecen por la edad, no siempre es así ¡Atrévete a llevar tu cabellera al natural y se tú misma!

Revista Glamour, Mx

Decídete por cualquiera de estas opciones para verte más guapa y chic que nunca.

¡Pero no olvides! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.