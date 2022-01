Prepara tu propio sérum para el pelo a base de vinagre y más ingredientes baratos

Conseguir resultados favorables con un sérum para el pelo puede ser todo un desafío. Algunos son demasiado costosos y contienen sustancias químicas que producen acostumbramiento o más daño que beneficios para la fibra capilar, sensible a las cantidades de alcohol que contienen estos productos en ocasiones.

Por eso, la cosmética natural y los sérums caseros se han popularizado. En sintonía con esta tendencia, te proponemos un preparado fácil, económico, práctico y con ingredientes que están a mano, en la cocina de cualquiera ¡Empecemos!

Para un cabello limpio, sano y brillante ¡nada mejor que un sérum casero con vinagre de manzana! Fuente. Mejor con salud

Cómo preparar tu sérum para el cabello con vinagre de manzana en simples pasos

El vinagre de manzana es de uso frecuente en la gastronomía. Solemos usarlo en ensaladas y otras preparaciones culinarias pero también ofrece enormes beneficios vinculados a la belleza.

Este ingrediente natural, popularmente llamado vinagre de sidra, es un gran aliado para lograr una limpieza profunda del cabello. Tiene la capacidad, además, de equilibrar el cuerpo cabelludo y a esto, se le suman las poderosas propiedades antibacterianas y antifúngicas, perfectas para tratar problemas como caspa, dermatitis seborreica, etc.

Esto ocurre porque contiene pectina y aminoácidos que fortalecen e hidratan el pelo, además de otros activos que pueden resultar útiles para incorporar en productos como sérum, lociones y shampoos.

Al sumar este ingrediente natural se añade brillo y suavidad al pelo ya que los ácidos málico y acético colaboran a que las cutículas del pelo se contraigan, lo cual produce una apariencia sedosa, luminosa y sana. Colabora a exfoliar suavemente el cuero cabelludo, por lo cual es perfecto si lo tenemos graso o demasiado seco y escamoso.

Por supuesto, habrá que tener en cuenta la sensibilidad de cada uno ante el producto ya que el vinagre de manzana tiene un ph ácido y también puede irritar si se usa demasiado seguido, sin espaciar.

Justamente, su mejor cualidad es barrer con residuos difíciles de remover como los que dejan otros shampoos, el smog y las células muertas, purificando - como ningún otro producto cosmético- el cabello.

Por último, el vinagre de manzana estimula la circulación del folículo piloso y vuelve más fuertes a las raíces. Dicho esto, debes saber que el sérum se utiliza antes del último aclarado, durante la ducha diaria y luego de lavarlo con shampoo.

Prepáralo en un recipiente para luego verterlo en un contenedor con spray, así será más fácil de aplicar. La clave es elegir un vinagre de manzana 100% puro y orgánico, que asegura que las propiedades naturales estén intactas y el resultado sea el esperado.

¿Cómo utilizar el vinagre de manzana en el sérum para pelo?

¡Simple! Habrá que mezclar en un bol 250 ml de agua tibia, equivalente a una taza, con 30 ml de vinagre, equivalente a dos cucharadas soperas.

Si el cabello a tratar es graso se puede agregar una cucharada más de vinagre de manzana.

Una vez listo, pasar la mezcla a un recipiente con spray y rociar por todo el pelo y el cuero cabelludo después de lavarlo con shampoo. Masajearlo por unos minutos llevándolo de la raíz hasta las puntas.

Enjuagar el producto luego de 5 minutos con abundante agua y repetir el procedimiento una vez por semana.

Por el olor que se percibe en el momento, no hay que preocuparse ya que se va en cuanto la melena se seca. No hace falta usar mascarilla nutritiva después y es mejor no utilizar crema de enjuague, ya que estaremos minimizando el brillo que proporciona el vinagre de manzana: uno de los más inmediatos resultados que podrás disfrutar instantáneamente.

Y tú ¿Qué esperas para incorporar a tu rutina de belleza capilar este sérum a base de vinagre y agua, súper low cost?