Jennifer Lopez y su truco ideal para ganarle a las arrugas

Jennifer Lopez es una de las artistas más admiradas de Hollywood, no solamente por ser exitosa en todo lo que se propone, sino por lucir impecable a los 52 años, ¡parece que no tiene arrugas!. Pero su físico no es sólo producto solo de la genética, sino también de una rutina de ejercicios y un plan alimenticio que la mantiene muy saludable.

Pasan los años y la Diva del Bronx sigue siendo un símbolo latino de sensualidad, estilo y juventud. Muchos creen que el tiempo no transcurre para ella, pero en verdad ella tiene muchos secretos y trucos que la mantienen el cuerpo firme, tonificado y una piel radiante que le gana a las arrugas.

El secreto de belleza de Jennifer Lopez

Lo más importante para retrasar el envejecimiento es un correcto trato de la piel y así lo sabe JLo. En unos videos que publicó en Instagram, la intérprete de "Let's Get Loud" contó que lanzó una línea de productos de belleza llamada "JLO BEAUTY" los cuales son sus preferidos para mantener una piel luminosa, perfecta y sana.

Su primer paso es aplicar un limpiador facial en el rostro con un poco de agua y con movimientos circulares, para luego enjuagarse y limpiarse con una toalla limpia. A muchos les sorprendió que no se quitara el maquillaje previamente, pero el producto que usó de su línea se trata de un gel cremoso que, además de limpiar la piel, también quita el maquillaje.

Fuente: Instagram @jlobeauty

Una vez que tiene la piel fresca y limpia, Jennifer Lopez se coloca un sérum que creó para su marca que está hecho a base de arroz japonés y levadura que tonifica, calma, tensa, ilumina y hace como un efecto lifting, es decir, que la deja uniforme. Se coloca tres gotas en el rostro (sin que el suero toque la piel) y luego las esparce con movimientos circulares sin hacer presión.

El último paso es la crema nocturna que, en su caso, se trata de un hidratante que nutre, relaja y combate los signos de la edad por lo que es un anti arrugas. Para esto coloca un poco de producto en sus dedos y lo distribuye por el rostro, el cuello y el escote, que también deben estar limpios previamente.

Es importante destacar que cada piel y cada persona tiene necesidades distintas, por lo que es fundamental consultar con un cosmetólogo o dermatólogo. La rutina de belleza de JLo para combatir las arrugas es muy simple y, en el caso de no tener ningún problema (acné o rosácea), con esto alcanzará, pero -insistimos- consulta con un profesional.

¿Cuáles son tus secretos de belleza?