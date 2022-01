Los peinados de Kendall Jenner y Gigi Hadid que tú también puedes lograr

Si hablamos de modelos mejor pagas, hablamos de las hermanas Hadid,Kendall Jenner o Hailey Bieber. Además de tener millones en el banco, nos dan ideas para vestir, maquillar y hasta ¡peinar! En esta nota les mostraremos cinco peinados fáciles, rápidos y chic que las modelos del momento llevan en las calles.

Bella Hadid

Bella Hadid nos enseña un peinado chic y fácil. Foto: Vogue.

La modelo, hermana de Gigi, es muy pulcra en sus peinados y siempre elige un moño tirante con raya al medio. Para lograrlo tu en casa, debes peinarlo apenas te sales de la ducha para que el pelo esté muy mojado y se quede en su lugar a la hora de hacer el moño.

Luego, aplica un gel o cera para el cabello y lo peinas hacia atrás con un peine muy fino (incluso puedes tener un cepillo de dientes exclusivo para estos peinados y verás que funciona de maravillas). ¡Voilá, ya estás guapísima!

Gigi Hadid

Gigi Hadid prefiere las coletas con su estilo urbano y deportivo. Foto: Pinterest.

La secuaz de Bella tiene un estilo muy casual y deportivo por ende el peinado que lleve debe acompañar sus looks por eso elige las coletas altas. Perfectas para el gimnasio o para cuando hace mucho calor, Gigi Hadid nos propone una coleta tirante pero con pelo al natural sin alisar u ondular.

Emily Ratajkowski

Si prefieres llevarlo suelto, inspírate en Emily Ratajkowski. Foto: Medium.

Esta es una de las primeras supermodelos de esta década y Emily Ratajkowski no es de llevar el pelo en alto o muy arreglado. Ella prefiere llevarlo suelto y con algunas ondas que luzcan naturales, nada muy preparado para que el verdadero protagonista sea su look y no tanto su peinado.

Kendall Jenner

Kendall Jenner se anima a un medio recogido para sus días. Foto: Who What Wear.

Una de las menores del clan Kardashian-Jenner también le gusta usar el pelo suelto y lacio pero si lo debe llevar recogido apuesta a un medio moño o medio recogido. Es decir, lo que debes hacer es tomar la mitad de tu pelo y envolverlo como una coleta pero dejando caer el resto de tu cabello. Lucirás muy delicada y podrás hacerlo en menos de cinco minutos.

Hailey Bieber

Hailey Bieber prefiere los moños más descontracturados. Foto: Woman.

La blonda prefiere los recogidos como Bella Hadid pero Hailey los prefiere más despeinados y no tan tirantes. Haz un moño y deja caer mechones a los laterales de tu rostro que no solo lo enmarcarán mejor sino que si tienes cara redonda y quieres que se afine aún más, este peinado será tu preferido.

Estos son los peinados tendencia casuales para que lleves a todos lados y luzcas como estas modelos del momento.