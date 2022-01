Por qué al exponernos al sol debemos usar ropa oscura y no clara, como se cree

Ana de Paolo es dermatóloga y explicó en MDZ Radio cómo tener una correcta rutina de cuidado al exponernos al sol durante el verano. Entre otras cosas, contó que los textiles oscuros para que no penetren los rayos ultravioleta y dijo qué colores específicamente.

Ana de Paolo entiende que en los últimos 30 años la sociedad ha tomado más conciencia sobre los cuidados necesarios a la hora de exponerse a los rayos ultravioletas, "pero al argentino aún le gusta tomar sol y estar bronceado, porque se asocia a sanidad todavía, eso no se ha erradicado".

En aquel sentido, fue clara: "El bronceado es la defensa de la piel por el daño que el sol le provoca. Ese daño puede ser mayor o menor de acuerdo al tiempo que uno se exponga, pero siempre es daño".

Por eso insistió en que es necesario evitar exposición directa al sol entre las 11 y las 16 horas. Si uno estará al aire libre debe buscar una sombra, sea de un árbol, de una sombrilla o de un toldo. Pero "no puedo estar sentado charlando debajo del sol en ese horario porque la piel se va a dañar, la persona se puede deshidratar, sufrir un golpe de calor, etc".

¿Está bien usar ropa de colores claros para exponernos al sol? "Los colores oscuros como el negro, pero también el azul o el rojo, en los textiles absorben la radiación ultravioleta del sol, éste no atraviesa la tela y por ende no llega a la piel. El problema es que esa energía que pone sobre el textil la va a transformar en calor, entonces la persona sentirá más calor. En cambio, las telas claras no absorben el calor y por lo tanto serían más frescas pero la radiación ultravioleta llega a la piel. Es decir que una tela clara no protege del daño del sol".

De todos modos, Ana de Paolo aclaró que hoy existen prendas con telas oscuras muy livianas, que disipan del cuerpo la sensación de calor. No es aconsejable usar algodón, por ejemplo, sino más bien géneros sintéticos, que tienen menos agujeritos por los que pueden pasar los rayos ultravioleta.

Otros cuidados importantes al exponerse al sol

Un protector solar +30 es el adecuado.

La dermatóloga dijo que las personas que no tienen pelo tienen que usar protector solar en la cabeza y quienes tienen poco cabello, elegir un sombrero. También esta es la opción ideal para los calvos.

Sobre los protectores solares, la entrevistada dijo que "la protección del protector está medida para 2 horas de exposición, después de ese tiempo no desaparece pero empieza a caer. Si uno quiere mantener el cuidado, debe re aplicar. Y siempre usar un protector que diga que protege contra radiación ultravioleta A y B".

Finalmente aclaró que los FPS mayores de 30 son los adecuados y que si vamos a estar en la pileta o en el mar hay que comprar uno resistente al agua. De lo contrario, es necesario volver a aplicarlo cuando terminamos de nadar.