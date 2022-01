¡Atención si tenés muchos lunares! Cuándo consultar al médico

Ana Beatriz de Pablo, es médica dermatóloga, y habló en MDZ Radio sobre el cuidado de los lunares, especialmente en verano, cuando más nos exponemos al sol. Dijo que las personas que tienen muchos lunares son más propensas a desarrollar cáncer de piel.

"Quienes tienen muchos lunares tienen mayor riesgo de desarrollar potencialmente un cáncer de piel. Eso no significa que lo van a tener, sino que estas personas deben controlarse con un dermatólogo, al menos una vez al año", comenzó explicando Ana de Paolo.

Si la persona va a exponerse al sol, según la profesional dijo, no es necesario que se proteja los lunares de modo diferente al que lo hace con el resto de la piel: "Se tienen que poner protector, de alta protección (más de 30, con protección de rayos ultravioletas A y B) en forma pareja en toda la piel, no necesariamente diferenciado lunar por lunar y re aplicarlo cada 2 horas".

"Si la persona tiene muchos lunares en el tronco y le gusta pasar muchas horas en la pileta, por ejemplo, yo recomiendo tratar de conseguir vestimenta con protección solar o una remera oscura de trama gruesa. No puede ser algodón, sino de una tela sintética, ya que tiene menos agujeritos y por lo tanto evita el paso los rayos del sol", dijo la especialista.

Sobre los colores de la ropa, Ana de Paolo explicó que las telas oscuras son más eficientes para proteger la piel de los rayos del sol, al contrario de lo que se cree. Es que "los colores oscuros, como el negro pero también el azul y rojo, son colores que absorben la radiación ultravioleta del sol, es decir, no atraviesan la tela y por ende no llegan a la piel. El problema es que esa energía que pone sobre la tela la va a transformar en calor. En cambio, los géneros claros no absorben el calor y por lo tanto serían más frescas, pero la radiación ultravioleta llega directamente a la piel, o sea que una tela clara no protege del daño del sol".

¿Cuándo consultar a un dermatólogo para chequear los lunares?

Si la persona siempre ha tenido lunares, la dermatóloga recomendó que "en caso de que alguno cambie solo, es decir, que crezca, que sea asimétrico de un lado y otro, con bordes irregulares, que tenga muchos colores o si se lastime solo, sangra o pica, también si otra persona le dice que un lunar de lo ve diferente. Todo eso debe motivar la consulta con el dermatólogo", concluyó.