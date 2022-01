Necesitas esta vitamina para combatir arrugas

Este último tiempo se ha estado hablando mucho sobre el poder que tienen diferentes activos como el retinol o ácido mandélico en contra de las arrugas, pero también existen vitaminas que pueden cumplir ese mismo rol y son mucho menos invasivas. Hoy analizaremos una de ellas que de seguro conoces desde hace mucho.

Hablamos de la vitamina C. Sí, aquellas que nos dicen que la obtenemos de distintos cítricos como la naranja o el pomelo. Pues ahora también puedes usarla en nuestra piel y para ¡combatir arrugas! Su principal función es neutralizar los radicales libres que son los artífices de provocar el envejecimiento y oxidar nuestra piel.

La vitamina C neutraliza los radicales libres, productores de arrugas. Foto: El Economista.

Y no solo es un antioxidante sino que la vitamina C ayuda a desinflamar y a reducir la hinchazón y rojeces de la piel, lo cual puede ayudar mucho a las personas con acné o rosácea. También protege contra los rayos UV y le da luminosidad al rostro ya que actúa como un exfoliante y quita todas las células muertas de la piel que no permiten que la tez brille. No solo le da brillo sino que también le añade tersura porque la vitamina C es fantástica para la producción de colágeno.

La vitamina C tiene miles de funciones. ¡Aprovechalas! Foto: VIX.

Luego de contarles todos estos beneficios, ¿no les produce ganas de usarlas? Bueno, pues aquí te mostramos cómo debes hacerlo correctamente. Lo mejor es según los dermatólogos que lo uses en forma de suero y de día. Es más, debe ser el primer producto que apliques antes del protector solar y salir a la calle, ya que la vitamina C como dijimos antes, también nos protege contra los rayos UV.

Úsala de día y protégete contra los rayos UV. Foto: Milenio.

Los expertos recomiendan usar aquellos sérums que tengan más de un 8% de concentración de vitamina C para ver y notar los resultados en la piel semana a semana. Asique ahora es tu turno de empezar a usar esta clásica vitamina en tu rutina de todas las mañanas y así no solo combatir arrugas, sino lograr un rostro sin impurezas y con mucho brillo.

Finalmente, queremos hacer hincapié en que las arrugas demuestran todo lo que has vivido, así que puedes ayudar a ralentizar su aparición, pero ¡amígate con ellas!

* Antes de usar cualquier producto sobre tu piel, te recomendamos visitar a un dermatólogo/a de confianza para que juntos puedan ver qué es lo mejor para tu tipo de rostro.