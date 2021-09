Pelo brillante y sin frizz: prepara tu propia mascarilla barata y fácil

Puedes armar el mejor look y sentirte que estás lista para conquistar el mundo, pero si tu pelo no acompaña todo se puede venir abajo. Todas hemos sufrido un ‘bad hair day’ (mal día de pelo), de eso nadie se salva, pero hay algunas mascarillas que te van a ayudar a que tu melena luzca increíble y sin frizz en esos días que sientes que no lo puedes controlar.

Para eliminar el frizz no es necesario que inviertas en costosos tratamientos ni cremas súper caras. Con los ingredientes que tienes en tu casa puedes preparar mascarillas hidratantes que le devuelvan el brillo y la vida a tu melena.

El secreto está en saber elegir productos o alimentos oleosos para que le brinden al pelo hidratación. Al mismo tiempo, es importante incorporar fuentes de minerales y vitaminas, sobre todo hay que enfocarse en las que sean más nutritivas.

Mascarilla de aguacate y huevo



Fuente: Unsplash 2.42 MB View full-size Download

Para preparar esta crema súper hidratante vas a necesitar un huevo y un aguacate. Lo único que tienes que hacer es mezclar estos dos ingredientes hasta lograr una preparación homogénea y sin grumos. Lo puedes hacer con un tenedor o si lo prefieres en la licuadora.

Cuando esté lista, con el pelo seco, distribuye la mascarilla desde la raíz hasta las puntas, cubriendo todo tu pelo. Déjala actuar por al menos 30 minutos. Lo ideal es que cubras tu cabeza con una toalla o una gorra para baño.

Una vez que se cumpla el tiempo tienes que proceder a lavarte el pelo como siempre y ¡listo!

Mascarilla de aceite de coco y aloe vera

Esta combinación se convertirá en tu aliada preferida. Es ideal para hidratar el pelo, eliminar el frizz y tener una melena brillante. Además es súper fácil de preparar, solamente tienes que mezclar en una taza seis cucharadas de aceite de coco y tres cucharadas de aloe vera.



Fuente: Unsplash 1.9 MB View full-size Download

Cuando la preparación esté lista tienes que esparcirla por todo tu cabello, desde las raíces hasta las puntas. Lo ideal, si es que puedes, es que te pongas la mascarilla antes de ir a dormir y la dejes actuar toda la noche.



¿Lista para dejar a tu melena sin frizz?