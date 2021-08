Desodorantes en crema: ¿cómo funcionan y por qué cada vez más mujeres los eligen?

La rutina de belleza y cuidado incluye como un paso necesario, y más incorporado que el resto quizás, el uso de desodorante. No obstante esta costumbre se renueva de la mano del boom de las opciones más naturales, de la mano de la trendy “belleza consciente“.

Se trata de consumos responsables, más pensados, en sintonía con la idea de armonizar no sólo con nuestro cuerpo evitando químicos innecesarios sino también con respecto al cuidado ambiental.

De esta forma, las fórmulas más saludables y limpias llegaron para resonar fuerte entre mujeres que se animaron a replanteos en otras áreas y proceden a ser coherentes con ello en diminutas y domésticas áreas de su vida, como por ejemplo: las rutnas de belleza.

Con formatos y packagings más atractivos, delicados y aromáticos, las opciones son múltiples y vale la pena ir en busca del desodorante en crema perfecto para cada una de nosotras.

Las condiciones que les exigimos no son pocas: que no sea antitranspirante, osea que le permita al cuerpo cumplir con la función natural de sudar, pero a la vez que no contenga aluminio. Tampoco que funcione a aerosol. Tampoco que contenga químicos agresivos para la fina y delicada piel de las axilas.

¿Es posible un desodorante así? Por supuesto que sí. La cosmética ha evolucionado a pasos agigantados y lo demuestra lanzamiento a lanzamiento.

¿Qué es un desodorante en crema natural?

Un desodorante en crema natural es el que no contiene en su composición alcohol, sulfatos, aluminio, parabenos ni aceite de palma.

Son formulados con ingredientes naturales, sin tóxicos y se promocionan como ecológicos ya que se dedican a ser saludables y sustentables a la vez.

Si las mujeres se cuidan en las comidas, eligen indumentaria bajo el lema del comercio justo, intentan reciclar y consumir conscientemente en todos los ámbitos es lógico que quieran sumar algo tan cotidiano como el desodorante también bajo esta misma filosofía.

Por eso las marcas tuvieron que dar respuesta a este requerimiento de los usuarios. Así se trata de una de las categorías que más crece en ventas y se distancia de otros productos menos ecológicos cada vez con más ímpetu.

El público va virando hacia lo más ecológico posible en materia de desodorantes, más que en ninguna otra categoría cosmética. En formato sólido también son exitosos. Reducen al máximo el uso de plásticos y colaboran con el reciclaje de embalajes.

Sus formatos son absorbentes, mantienen la piel seca, fresca y libre de bacterias gracias a ingredientes 100% puros como el árbol de té, el aceite de limón y el enebro.

La eficacia es lo que está en cuestión y por ello sus fórmulas apuntan a ser cada vez más duraderas. La desventaja es que requieren un tiempo de adaptación del cuerpo y muchas personas se desaniman porque piensan que no funcionan. Ese tiempo no tarda mucho más de dos semanas y puede que un poco más, pero la espera vale la pena.

¿Algunas opciones para empezar? Repasemos.

T’eo desodorante sólido de Lush

Está hecho en base a bicarbonato sódico, lo cual lo hace sumamente absorbente para mantener la piel de las axilas secas. Se le suman una serie de ingredientes naturales y antibacterianos como el enebro, el árbol del té y el aceite de limón que mantienen el cuerpo fresco y cómodo.

Desodorante L`Occitane

Este bálsamo desodorante en crema tiene todo el poder de la verbena al servicio de la frescura de las axilas. Con un aroma inigualable las deja frescas, secas y las cuida ya que no contiene aluminio, químicos ni ningún ingrediente dañino para la delicada piel de este área.

El desodorante Active Protection de Freshly Cosmetics con prebióticos

Lo novedosos de este desodorante en crema es que captura el mal olor y con prebióticos y calmantes logran que la piel esté naturalmente protegida de las agresiones externas.

Con esto mejora la textura del área y su perfume a menta y limón deja la axila seca, sin pegotes ni humedad en exceso durante todo el día.