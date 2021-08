La crema facial con retinol ideal para mujeres mayores de 50 años

A medida que pasan los años, es necesario variar la rutina de belleza para cubrir las nuevas necesidades de la piel. Una crema facial adecuada para pieles de las mujeres mayores de 50 años debe aportar, sobre todo, colágeno y elastina.

¿Por qué? Porque cuando las hormonas van llegando a la edad de la menopausia el principal cambio es que la piel no sintetiza estas sustancias tan importantes para el tejido conectivo y la apariencia firme y tersa de la piel, sobre todo el rostro (por ser la más visible).

A los 50 años, prácticamente no sintetiza colágeno y esto no es repentino: ocurre poco a poco desde los 30 años. Así, aparecen arrugas, se intensifican, el rostro se ve más flácido y se pierde densidad cutánea.

Las pieles tienden a afinarse como si se produjera un efecto de “vaciado“. La epidermis tiende a engrosarse por la ralentización de la renovación celular natural que producen las células con su metabolismo, que funciona a menor ritmo. De esta manera se pierde tono muscular y flexibilidad.

Las mujeres de 50 años suelen tener la piel más seca y opaca. También es una edad en la que empiezan a aparecer problemas de pigmentación como manchas solares.

Muchas veces las mujeres de 50 años se asustan y no conocen los grandes poderes que puede tener una crema facial adecuada para combatir todo este cuadro que, frente al paso del tiempo, es inevitable.

Lo importante es tener una buena estrategia para atravesar lo que ocurre y darle a la piel lo que necesita para verse más saludable. Los ingredientes cosméticos estrella que pueden rescatar la piel de una mujer de más de 50 años existen. Esa es la buena noticia.

Los tratamientos demostraron excelentes resultados para luchar contra los signos visibles del envejecimiento y por ello, debemos incorporar las claves de uso a la rutina diaria y prestar atención a la nueva rutina para revitalizar el aspecto de la piel madura.

Ante, la meta era combatir el exceso de grasa o prevenir la obstrucción de poros que puede traer acné. Pero eso era a los 20 años. Ahora los objetivos variaron y las mujeres de 50 deben apuntar a formulaciones con un buen equilibrio hidrolipídico, es decir: prestar atención a mantener nutrida e hidratada la piel para alimentarla y otorgarle lo que no puede producir sola, ayudando a cumplir las funciones que van desapareciendo.

El nuevo imprescindible de tu belleza: crema facial para apuntalar la síntesis de colágeno

La rutina de belleza con la que se viene trabajando la piel debe cambiar ligeramente. En principio debemos incorporar, además de la crema facial, un sérum, que llegue de forma más profunda con sus activos. Esto no significa que la crema no sea útil, ya que la crema será el producto cosmético que mantendrá cotidianamente la piel en su estado óptimo.

Aunque los componentes de sérum, tónico de limpieza y crema facial no sean los mismos necesariamente, es clave que la crema facial ayude a sintetizar colágeno y elastina: retinol y vitamina C. Así, estos dos ingredientes no pueden faltar en una crema anti age para mujeres de 50.

Por supuesto, un exfoliante químico realizado por un profesional jamás está de más para ayudar a la piel a afinarse, renovarse e iluminarse por sí misma. Pero la clave está en las compras que impliquen esos activos que llevamos al rostro a diario. Y claro, continuar con la protección solar como siempre.

Cosméticos superpoderosos y autocuidado

Cremas con estos activos (retinol y vitamina C) hay varios. Las cremas faciales se han desarrollado de manera exponencial en los últimos años y las hay para todos los presupuestos y gustos.

Las opciones con vitaminas van desde sérums hasta cremas faciales, que tienen la cualidad de ser un producto que se puede utilizar varias veces al día. El sérum se aplica una sola vez, aunque llega más profundamente. Fuente: Vogue.

Sin embargo, la mejor firma antiedad según los expertos es Perricone MD. Sus formulaciones son ricas en DMAE, vitamina C, polifenoles de la oliva, omegas entre otros activos clave y suelen ser perfectas para trabajar pieles maduras. También la marca Elizabeth Arden tiene interesantes opciones con formato de grageas para aplicar la cantidad exacta.

Algunas marcas tienen como opción las cápsulas de retinol. Fuente: Vogue

No obstante si no se dispone de tanto presupuesto ¡A no desesperar! Bastará con buscar una fórmula que tenga antioxidantes, Vitamina C, retinol y omegas. En cuanto al ingrediente que se destaca en la crema de lujo mencionada, el DMAE -y claro con Retinol y vitamina C- puede encontrarse en varias opciones de cremas faciales de la marca Lidherma.

Hay marcas cosméticas accesibles de excelente calidad con opciones atractivas y efectivas. Fuente: Mercado Libre

Lo importante es comprar por los componentes de las fórmulas y no por las marcas o el aroma. Cada conocimiento que tengamos acerca de los cuidados que necesita la piel en cada etapa hará que podamos acertar con lo que le ofrecemos para sentirnos y vernos cada día mejor y acompañar los ciclos vitales que cada una esté atravesando ¿No crees?

Sin dudas, no hay super cosmético que supere los gestos amorosos de auto cuidado.