Por qué Sandra Bullock aplica crema para las hemorroides en sus ojeras

Sandra Bullock es una de las actrices con mayor prestigio y belleza de Hollywood. A sus 56 años sigue sorprendiendo por su buen cutis, ¡sin arrugas y sin ojeras! Hoy te develamos el secreto que tiene para borrarlas de su rostro: crema contra las hemorroides y cómo la usa.

La Miss Simpatía más querida en el ambiente hollywoodense debe tener miles tips para mantenerse tan joven a su edad. Hoy hablaremos sobre uno en especial que lo había mantenido en secreto hasta hace pocos días atrás.

El secreto que todas esperaban se devela. Foto: El Mueble

El truco para que desaparezcan tus ojeras está mucho más al alcance de tu mano de lo que crees. No es una crema demasiado costosa ni tampoco una marca europea difícil de encontrar en tu país, sino una crema para las hemorroides. Leiste bien, no hay errores de tipeo. Aunque no lo creas, ese es el gran y único truco de Sandra Bullock para sus ojeras.

La crema para hemorroides tiene un gran efecto desinflamante. Foto: AD México

La estrella utiliza este tipo de cremas alrededor del contorno de ojos por su gran efecto desinflamante, porque refrescan la zona y no dañan la piel. Además son productos que cuentan con ingredientes naturales, como la centella asiática y la vitamina E, que es antioxidante y ayuda al sistema inmunitario.

De todos modos, ¡consulta antes de imitar a Sandra Bullock! Es que hay algunos especialistas que apoyan el uso de estas cremas para hemorroides en el contorno de ojos. Pero otros explican que puede ser peligroso, ya que estos productos contienen componentes que son fotosensibles a la luz y pueden crear dilatación de pupilas si llegan al ojo.

Algunos expertos analizan si es bueno o no el uso de estas cremas en el contorno de ojos. Foto: Telva

Muchas son las opiniones con respecto a este tema, pero ahora sabes cómo hace Sandra Bullock para mantener una piel tersa sin patas de gallo y sin ojeras.

Consejo: como dijimos más arriba, antes de poner en práctica cualquiera de estos trucos debes consultar con tu dermatólogo/a de confianza para que él/ella te indiquen qué es lo mejor para tu piel.