Selena Gómez arrasa en España con su línea de maquillaje y la causa social que hay detrás

Junto a Sephora, Selena Gómez se inmiscuye en el mercado español con su línea de maquillaje, Rare Beauty. Pero de fondo tiene un objetivo personal por el que también trabaja: concientizar sobre la importancia de la salud mental. ¿Cómo une ambos proyectos? Te lo contamos en esta nota.

Foto: Hola! Fashion

La estrella que comenzó su carrera en Disney se convirtió en una de las mujeres más seguidas en las redes sociales luego de que se animó a contar su verdadera experiencia de vida, que tuvo duros episodios de depresión y ataques de ansiedad.

“Decidir compartir públicamente mi batalla con la ansiedad y la depresión no fue fácil, pero una vez que lo hice, me sentí tremendamente aliviada. Siempre había creído que tenía que ser una especie de modelo a seguir, pero pienso que admitir mis luchas internas y compartir mis inseguridades puede ayudar muchísimo más a la gente que me admira y que lidia con los mismos asuntos que yo”, dijo al respecto.

Foto: Fasion Network

El nombre de su línea de maquillaje, Rare Beauty, proviene del primer single que lanzó de su nuevo disco -Rare-.

Esta firma tiene como meta no sólo maquillar a quien lo compre sino concientizar sobre la importancia y lo que significa la salud mental y la estabilidad emocional.

Foto: Música Latina

"Cuando creé la marca, me aseguré de que estuviera respaldada por un mensaje positivo, que fuera más que una línea de maquillaje. Todo lo que hacemos tiene que ver con la salud mental, y espero que gracias a la fundación Rare Impact podamos cambiar las vidas de muchísima gente al darles los recursos que necesitan para mirar al futuro y sacudirse los estigmas asociados a las enfermedades mentales"

Desde el 1 de julio, Sephora en todos sus locales vende la colección Rare Beauty en España. Los precios oscilan de los 17 a los 40 euros, todos valores accesibles que cuidan tu bolsillo. Además de comprar maquillaje de excelente calidad, estarás ayudando a la fundación Rare Impact que previene y da herramientas a jóvenes sobre la salud mental.

¡Aplausos para Selena Gómez!