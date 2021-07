Esta es la crema facial con vitamina C ideal para mujeres mayores de 50

La crema facial con vitamina C es ideal para mujeres de más de 50 años porque no deja de lado el objetivo más importante de ese segmento: combatir las arrugas y otros signos del envejecimiento. Lo último para el cuidado de la piel.

La vitamina C es uno de esos activos que no deben faltar en una crema por ser eficaces, poderosos y completos. Las mujeres de 50 años o más tienen múltiples necesidades ya que el metabolismo de su piel ya no es el mismo que 2 décadas atrás.

Lo cierto es que la vitamina C es uno de los anti-edad más poderosos que existen en la industria de la cosmética. Aclara manchas y unifica el tono, combate arrugas, es antioxidante, oxigena la piel y mucho más.

Lo único que hay que tener en cuenta cuando adquirimos una crema facial con vitamina C es guardarla en un lugar seco, oscuro y mantenerla bien tapada. Esto es porque este nutriente se oxida fácilmente. Fuera de eso, es un aliado para considerar siempre dentro de nuestro neceser y utilizarlo en los cuidados diarios.

Es importante saber que sin vitamina C no se produce colágeno y por tanto el rostro se ve más apagado. La oxigenación y el aporte de nutrientes también tiene efecto luz sobre la piel del rostro.

Crema facial con vitamina C inspirada en la mesoterapia

Para que no se oxide, la crema debe guardarse en un lugar fresco, oscuro y bien tapada.

La mesoterapia facial es un tratamiento mínimamente invasivo que se realiza en gabinetes estéticos a cargo de profesionales dermatólogos especialistas. Consiste en llevar determinados activos a las capas profundas de la piel mediante múltiples pinchazos con microagujas.



Es prácticamente indoloro pero requiere concurrir al centro de dermoestética y esto es algo que no hacemos a diario. Por ello, el poder de una crema facial está en que el tratamiento es constante y de allí su gran importancia como aliado para conseguir una piel radiante.

En el caso de esta crema facial con vitamina C sus fabricantes se inspiraron justamente en la mesoterapia facial como método. La Crema Mésolift de Lierac reúne cualidades que aspiran a lograr la eficacia de un tratamiento de gabinete en casa.

Al poseer alta concentración de vitamina C (para que sea efectiva debe tener más de un 8%) reduce visiblemente los signos del envejecimiento, la fatiga y le devuelve la luz al rostro.

Al recuperar oxigenación y llevar nutrientes a lo más profundo de la piel esto tiene un efecto inmediato: colabora en la síntesis de colágeno. Esto cambia el gesto, tonifica y previene la caída de los tejidos estructurales que sostienen la delicada piel del rostro de las mujeres mayores de 50 años.

