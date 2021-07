Una Kardashian brinda los secretos de su alimentación saludable

Kourtney Kardashian debe ser una de la estrellas que mejor conserva su figura en el mundo hollywoodense. Como todas, tiene sus secretos y los basa en una alimentación saludable, pero en esta nota te develaremos todos los detalles.

La mayor del clan Kardashian es conocida por cuidarse con sus comidas y por sus estrictas reglas de alimentación. Ella fue una de las primeras en poner de moda la dieto keto, la paleo y ahora la vegana, que según dijo es con la que mejores resultados ha tenido.

Kourtney es conocida por tener una figura privilegiada. Foto: Hola!

Kourtney Kardashian expresó en varias entrevistas que ese tipo de plan alimentario ha hecho revivir su piel y permitir que brille, también poder absorber mucho mejor los nutrientes de cada alimento. Su dieta es 95% vegana, ya que no consume carnes hace más de un año como tampoco miel, lácteos, huevos y mariscos.

Ahora, viene la parte de la verdad, ya que conocerás todo lo que consume en un día Kourtney Kardashian.

Mañana

Apenas se levanta, toma su suplemento y agua con vinagre. Foto: So Yummy

Apenas se levanta y con el estómago vacío, Kourtney Kardashian toma un suplemento de nutrientes con colágeno. 20 minutos después, bebe una cucharada de vinagre de manzana orgánica mezclada con un vaso de agua. Luego come un bagel vegano con mora azul y mantequilla de maní con un bowl de Acai.

Media mañana

Luego de ejercitarse, se alimenta con mucha avena y cereales. Foto: The Mirror

Luego de entrenar, Kourtney Kardashian se alimenta con un porridge de avena integral que prepara a modo casero, porque lo considera como lo más saludable para tu alimentación. A esa mezcla, le agrega frutas y semillas de polen. También apuesta a las barritas con sabor a mantequilla de maní.

Almuerzo y cena

Ama la alimentación vegana y se considera 100% fan. Foto: People

Las fanáticas del reality "Keeping Up with the Kardashians" lo sabrán: las ensaladas eran el plato favorito de Kourtney Kardashian. Ella almuerza cualquier ensalada o un tipo de fideos llamado zoodles que es una pasta hecha de calabaza acompañada de masa madre con mantequilla vegana y pepinillos. De postre elige mandarinas.

Cuando sale o para un evento especial se anima a comer tacos veganos, sushi vegano o arroz frito con guacamole.

Kourtney Kardashian ya prueba el secreto de la juventud eterna, según dice.

Consejo: tú, antes de cambiar tu alimentación, siempre consulta a tu nutricionista de confianza.