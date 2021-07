La crema facial rejuvenecedora completa y barata para mujeres mayores de 30

Las cremas faciales baratas no son fáciles de hallar. Sobre todo no es sencillo que su bajo valor no se traslade a su falta de eficacia o menor cantidad de activos y beneficios.



A los 30 años es momento de fortalecer la rutina facial de skincare y los cuidados de belleza para gozar de sus beneficios y haber hecho las cosas bien durante las décadas siguientes.

Las mujeres de 30 años, posiblemente, son conscientes de la importancia de tener una buena crema facial completa como aliada pero no por ello pueden o están dispuestas a pagar un alto precio por ello, como sí ocurre en otros segmentos: las mujeres de 50 y 60 años.

Pero a no desesperar, ya que los principales activos antiage son en realidad baratos y no tan difíciles de conseguir. El secreto está en elegir una crema que sea multifunción, para no tener que comprar más que un pote y no varios para combinar y completar la rutina facial por las noches y las mañanas.

La crema facial con 7 beneficios que te hará ahorrar

Una característica clave de una crema facial es su dosificador. Es sabido que si compramos una crema facial en pote acabaremos usando más de lo debido. Por ello y por muchos motivos más, nuestra elegida de día es Olay, es perfecta para mujeres de 30 que no quieran gastar de más.

Esta crema de día “7 en 1“ de Olay hidrata, llevando agua a las capas profundas de la piel y aportando una película protectora para que ésta no se pierda.

Además, unifica el tono de la piel mejorando manchas e imperfecciones. Ilumina, atenúa líneas de expresión y cierra poros abiertos, por lo cual la piel luce más tersa y pareja. Aporta firmeza y disminuye manchas de sol o producidas por lesiones.

Todo esto se debe al complejo VitaNiacin que contiene su fórmula. Estos ingredientes la hacen super eficaz contra el paso del tiempo y los efectos del envejecimiento.

La vitamina B3, la vitamina E y el complejo de antioxidantes se unen al poder del panthenol (vitamina B5) y al de la glicerina. Además de todos estos activos ofrece protección contra los rayos UV. Con un factor de protección solar de 30 (FPS 30).

Gracias a esta combinación produce una suave exfoliación diaria de la piel que combate los signos del envejecimiento de manera 360.

Una inversión segura que, además, se aprovecha hasta la última gota gracias a su dosificador que permite utilizar sólo la cantidad necesaria y evitar desperdicios.

¿Conocías esta crema facial multifunción para mujeres de 30? ¿Ya la probaste?