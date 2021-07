El secreto para lograr un lifting de pestañas perfecto como el de Cristian Salas

Sin dudas, Cristian Salas, o Cristy Solís, la mujer del reconocido cantante Marco Antonio Solis, no descuida un sólo detalle a la hora de lucir espléndida. Cada uno de los looks que la ex modelo cubana comparte en redes sociales para sus 286 mil seguidores lo deja totalmente en claro.

Pero si hay una virtud para destacar entre todas las que pueden adjudicarse a la bella Cristy Solís, y es que pasa horas arreglando sus hermosas y tupidas pestañas. Claro, sabe que son sinónimos de feminidad.

Cristy Solís lució ostentó entre sus seguidores sus pestañas.

Fuente. Instagram Cristy Solís

Más que imaginar cómo las cuida nos pusimos a investigar las mejores técnicas a las que las celebrities y las influencers adhieren. Las repasamos para dejar de invertir en máscaras de pestañas y pensar en tratamientos un poco más potentes y duraderos.

Pestañas curvas y perfectas como las de Cristy Solís

Lash Lifting

Es el tratamiento favorito de las influencers y celebrities del momento. Consiste en usar unos moldes de silicona que estiran y levantan a la vez al máximo las pestañas superiores. Además, separan las inferiores con parches con activos calmantes.

Pestañas curvas, el sueño dorado de toda mujer.

Fuente. Revista Mía

Esto hace que queden más densas y tupidas. Si a diario se peinan con un buen rizador y se les dedica un tiempo para maquillarse con máscaras de pestañas de calidad, verás los resultados.

Tintura de pestañas

Para las mujeres con pestañas claras existe una buena opción para marcarlas más: teñirlas. El caso de Cristy Solís sea posiblemente una mezcla de este tratamiento con el anterior, ya que es rubia.

Oscurecerlas puede lograr que parezcan más densas y marcadas. La tintura es de baja oxidación y se aplica luego de limpiar bien las pestañas y colocar una crema protectora. Siempre hay que realizar esto con profesionales que entiendan acerca de esta tintura específica, por estar tan cerca del ojo.

Microfibras

Estas son una especie de material sintético que se adhiere a las pestañas y las alargan 5 mm. Se colocan luego de la máscara de pestañas y cuando todavía está húmeda se adhieren las fibras con el cepillo con el que vienen.

Al ser blancas se debe aplicar luego una segunda capa de máscara de pestañas para terminar de adherirlas y disfrazarlas.

Ondula pestañas

Esta herramienta debe estar perfectamente limpia y ser aplicada desde la raíz. Presionar por unos segundos y el resultado es increíble: arquea las pestañas efecto Cristy Solís.

Algunos especialistas calientan este ondulador con un secador de pelo para pronunciar su efecto. Pero cuidado, no es para hacerlo a diario.

Foto: Revista Mía.

Pestañas postizas o implante de pestañas

Aunque se confunden, no son lo mismo. Ambas son de pelo natural pero las pestañas postizas se compran en pack y son una pieza entera. Están hiladas y cocidas y las dos se colocan con pegamento para extensiones.

Sin embargo, en el caso de los implantes se suele hacer en un salón de belleza y se pegan pelo por pelo para un efecto más natural. Hay distintas medidas y colores para elegir.

Creemos que este es el método favorito de la esposa de Marco Antonio Solís porque luce increíblemente tupidas, naturales y luminosas.