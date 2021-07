Un perfume atemporal, unisex y económico para toda edad

Un perfume debe reunir algunos requisitos para consolidarse en el mercado como hizo One de Calvin Klein durante estos últimos años. No es un perfume de mujer, tampoco un perfume de hombre: es una delicada fragancia perfecta para cualquier sexo y, sobre todo, cualquier edad.



A la marca de renombre debe sumarse un aroma que vaya bien en distintas ocasiones, sea para todas las edades y además, sea económico. Pionero en quitar la categoría de género para suscribir al aroma, Calvin Klein lanzó One en 1994.

Fuente. Mercado Libre

Fue el quinto perfume que sacó la marca luego de cuatro perfumes de hombre y mujer: fueron Calvin, en primer lugar, le siguió Obsession y más tarde llegaron Eternity y después Escape, cronológicamente. Pero ninguno de esos perfumes tuvo la fuerza de One.

Controvertido para la época, se posicionó como un aroma revolucionario, radical que apelaba a la vanguardia, al minimalismo por su frasco despojado y la propuesta aromática que contenía a la vez.

El perfume unisex que inauguró una era: One de Calvin Klein

Reinaban los perfumes potentes hacia 1994, pero Calvin Klein decide romper el molde con una propuesta unisex que además de apuntar a no señalar el género del aroma coquetea con el modelo de coquetería más andrógino. Se trataba de un nuevo concepto de género. Ya no era importante ni un atributo a subrayar la diferencia tradicional y clásica entre mujer y hombre.

Su botella original color blanco pálido, las líneas rectas y el aroma minimalista que caracterizaban el recién lanzado One de ese entonces eran toda una declaración de principios.

Sin dudas, el acierto sería duradero y la señal era clara: en la primera semana de venta la firma ganó cinco millones de dólares.

El aroma del perfume imbatible: delicioso, de marca y económico Enmarcado en la familia de los cítricos está, sin embargo, compuesto por varias notas florales. El perfume tiene la característica de ser más perceptible como cítrico porque estas notas son intensas.

El té verde es una de las notas más distintivas y al ser un perfume joven y fresco, resulta un ícono para los más jovenes de cualquier edad y sexo. Aunque es ligero, es un perfume duradero por la inmensa variedad de matices que presenta.

Las notas de salida son las de bergamota, mandarina, limón y té verde. Más tarde se deja percibir un corazón de rosas, lirio, jazmín e iris y al asentarse queda un fondo de musgo, ámbar, sándalo, cedro y roble.

La intensidad del perfume no se contradice con su chispa, por lo que es catalogado como un perfume ideal para verano y primavera. De uso diario y con olor a limpio, tiene otra gran ventaja: su precio. Su valor ronda entre los 600 y 630 dólares aproximadamente.

Fuente. Mercado Libre

Además, la red edition o la summer edition lo reversionaron con algunas modificaciones para hacerlo en el primer caso un poco más fogoso y dirigido al público que se identifica con lo femenino y el segundo, aunque unisex, un poco más chispeante y marino.



Fuente. Mercado Libre

Todas las versiones son válidas, sin embargo, para usar todo el año. Para todos los sexos y todas las edades, por supuesto. Y tú ¿eres fan del perfume unisex de Calvin Klein?