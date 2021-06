Maquillaje: adiós al contouring, ahora se viene el soft sculpting

Gracias a las Kardashian fue como conociste el contouring. Varias estrellas comenzaron a usarlo y les funcionaba de maravilla tanto para el día como para la noche. Ahora los maquilladores apuestan al soft sculpting, una técnica que viene a destronar el contouring.

Mario Dedivanovic es el maquillador de Kim Kardashian. El contouring fue una de las prácticas que más propuso en el rostro de la empresaria, iluminando y oscureciendo en ciertas zonas para afinar determinadas partes del rostro.

Foto: People

Dedivanovic se convirtió en una estrella del maquillaje gracias al contouring pero ahora se reinventa e impone una nueva moda que es la del soft sculpting. ¿De qué se trata? De una técnica parecida a la del contouring pero que luce mucho más natural para el día y que parece una segunda piel en la persona.

Foto: Mujer Hoy

Es decir, nada de agregar tantas sombras o recargar el rostro, sino todo lo contrario. La función es que el rostro luzca maquillado pero de forma tenue y casi imperceptible.

Dedivanovic lanzó una colección llamada Soft Sculp compuesta por los tres esenciales del contouring: stick, colorete e iluminador.

Stick

Foto: Byrdie

Cuando hablamos de este término nos referimos al tonalizador que se aplica en la zona de las mejillas, pero al colocarlo va distinto que el de contouring.

En este caso, se puede ver que el stick se pone un poco por encima del hueco de la mejilla y no por debajo. Esto es para que el make up no se vea recargado en un área sino que logre la difuminación correcta.

Otra de las reglas es aplicar poco stick e ir agregando de mínimas cantidades a medida que el día transcurre.

Base

Foto: Byrdie

El acabado de segunda piel natural lo puedes lograr juntando una base de maquillaje de un tono más oscuro que el tono de tu piel con una brocha e ir aplicándolo en partes como la frente, pómulos, nariz y mentón. Los especialistas en maquillaje afirman que con este truco puedes lograr ese acabado perfecto.

Colorete

Foto: InStyle

Este producto se recomienda usarlo en la parte más alta de tus pómulos para elevar más el rostro y solo añadir un poco en nariz, frente y barbilla para dar un acabado más natural y uniforme.

Iluminador

Foto: Ele

Este es tal vez el paso más importante para el soft sculpting porque debe verse pero no mostrar una línea por debajo del pómulo. Para eso, los maquilladores aconsejan los iluminadores líquidos ya que se funden con la piel y no genera que tu rostro luzca muy brilloso.

Hasta aquí tienes los pasos infalibles para lograr un soft sculpting perfecto. ¿Te animas a probarlo? Te dejamos un video donde el propio Mario Dedivanovic detalla la técnica, ¡no te lo pierdas!