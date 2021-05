Vaselina: el truco de skincare para cuidar la piel que llega directo desde Corea

El cuidado de la piel es imprescindible en el día a día. Sobre todo, dar especial atención al rostro es un must de nuestra rutina de skincare.

El slugging se refiere al rostro pegajoso y untado de vaselina para impedir que se escape el agua por los poros. Un truco que surge con fuerza de TikTok y que es furor en Corea, desde donde resuena en otras partes del mundo vinculado al cuidado de la piel.

Beneficioso para pieles secas, esta tendencia lleva este nombre en referencia al nombre que en inglés reciben las babosas: slug. Aunque este molusco no tiene nada que ver, esa es la sensación que da a la vista.

Fuente: Telva.

Slugging skin care: en qué consiste

El truco es más que sencillo y económico. Quizás por eso se hizo viral. Solo se trata de aplicar vaselina en la piel seca y agrietada para ayudar en su regeneración.

La vaselina es oclusiva, por tanto no deja escapar la humedad de la piel seca, que tanto le cuesta y le hace falta. Se realiza luego de la limpieza facial diaria, por la noche.

Fuente: El País

K-Beauty: el método de la vaselina

La sequedad extrema siempre fue una preocupación de la cosmética coreana y por ello siempre fue precursora en productos para tratarla.

Surgida hace unas dos o tres décadas con fuerza y reconocida en todo el mundo, la K-Beauty tiene voceros como importantes marcas, expertos e influencers que han colocado en la conversación en redes sociales a la vaselina como un producto clave para el cuidado de la piel.

Según el método, aplicando una ligera capa antes de irse a dormir la tez del rostro se suaviza, colaborando en los casos de pieles secas. La vaselina crea una especie de barrera que impide que se evapore el agua y que la humedad escape. Así, tiene la capacidad de hidratar de manera indirecta, no aporta humectación pero evita que se pierda.

Skincare con vaselina: ventajas y desventajas

Sin embargo, los dermatólogos no lo aconsejan como un procedimiento rutinario. En primer lugar, al ser un método oclusivo puede tener efectos adversos en aquellas pieles propensas al acné. No porque sea comedogénica, es decir, porque cause brotes, sino que al bloquear la interacción de la piel con el medio externo empeoraría la situación de quien sufre de granitos.

Así, sólo tiene sentido utilizar vaselina al modo en que lo dicta la tendencia K-Beauty en ciertos tipos de rostro y patologías cutáneas. El fin es aprovechar la función de barrera, en el caso de que exista un debilitamiento.

Lo bueno es que no contiene aditivos ni fragancia y entonces es apta para el caso de aquellas pieles con eczema de contacto, alérgicas o intolerantes. Aunque no se recomienda como método hidratante de primera opción porque hay cremas con activos que cumplen esa función sin ocluir, es cierto que en algunos casos específicos puede ser beneficioso.

En zonas extremadamente secas, como labios y talones de los pies, resulta más fácil que sea una buena idea colocarla. Aunque, en todos los casos, para saberlo, hay que recurrir a la consulta con un profesional dermatólogo.



¿Conocías el método?