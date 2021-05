¡Zara ahora venderá cosméticos!: conoce qué gran maquiladora está detrás de ellos

Zara se convirtió en la gran firma del imperio español, Inditex, y está lista para seguir arrasando. En este caso, no se trata de un vestido que se hizo viral en Instagram o de unas zapatillas o zapatos que usó tal influencer, sino de la nueva línea de cosméticos que promete y mucho, no solo por la calidad de sus productos sino también por la inclusividad que trata de abrazar la marca.

Cortesía. Trendencias

“There is no beauty, only beauties” (no hay belleza, sino bellezas) es el lema que define por completo a esta nueva colección del imperio Zara. Se basan, claramente, en la calidad de sus productos que fueron creados de la mano de la gran Diane Kendal, artífice de grandes maquillajes en las distintas Semanas de la Moda del mundo.

Ella expresó: "cuando Zara me ofreció liderar la dirección creativa de Zara Beauty, vi una oportunidad para crear algo que todo el mundo querría utilizar. Zara siempre ha llegado a un gran público, y yo quería llevar esa misma gran visión al mundo de la belleza, con una colección que fuera limpia, sostenible y accesible para todos. Estoy muy orgullosa de lo que hemos creado: una amplia gama de fórmulas únicas para ojos, labios, cara y uñas”. Cortesía: Diario de Sevilla

La marca explica que es una línea que está hecha para hombres y mujeres de cualquier edad y género que quiera tener maquillaje propio de Zara a su alcance. La línea cuenta con grandes fotógrafos a su lado como Steven Meisel o David Sims que captaron la belleza de cada mujer a su estilo fotográfico.

Una línea de belleza que dará de qué hablar y que no podemos esperar al 12 de mayo para que todas podamos comprar estos cosméticos.