¿Quieres dejar de fumar? ¡Hay buenas noticias para ti!

No diremos que dejar el cigarrillo es difícil, porque eso ya bien lo saben los fumadores. Tampoco nos centraremos en los perjuicios para la salud que trae el humo del tabaco -aunque sí te daremos algunos datos sobre el cigarrillo y el embarazo. Sino que en este 31 de mayo, que se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, principalmente vamos detallar los beneficios de deshacerte de este mal hábito.

Por el contrario de lo que se creía, que dejar el cigarrillo favorecía a largo plazo, las buenas noticias son que desde el primer medio día que elijas no fumar vas a tener cambios positivos en tu organismo y de allí en adelante, sólo vendrán beneficios.

Ten en cuenta esto:

Las primeras 12 horas en las que tomaste la decisión de no fumar tu nivel de monóxido de carbono en sangre disminuye hasta valores considerados médicamente normales.

Foto: Freepik.

Cuando pasen entre 1 y 9 meses de dejarlo, la tos y la dificultad para respirar mejorarán. Tus pulmones y las vías respiratorias tendrán más capacidad de manejar las mucosidades, limpiar los pulmones y reducir el riesgo de infección.

En un año, se reduce en un 50% el riesgo de cardiopatía coronaria respecto del riesgo que tiene una persona fumadora.

Entre los primeros 2 y 5 años de dejarlo , tu riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular pueden reducirse al mismo nivel de una persona que no fuma.

los riesgos de morir por cáncer pulmonar son cerca de la mitad de aquellas personas que aún fuman. A los 15 años de dejarlo el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria es el mismo de una persona que no fuma.

El tabaquismo y el embarazo

En este espacio dedicado a la mujer no podemos pasar por alto que los compuestos de tabaco comprometen diversos órganos, entre ellos los ovario. Múltiples estudios demuestran que la cotinina, un componente del tabaco, se encuentra presente en el líquido folicular y en las células del ovario de mujeres fumadoras activas.

Allí se acumulan moléculas tóxicas, dando lugar a un ambiente altamente nocivo para la maduración de los ovocitos. “El cigarrillo reduce las chances de lograr un embarazo, tanto de forma natural como mediante tratamientos de reproducción asistida, y a la vez incrementa las posibilidades de sufrir un aborto espontáneo o tener gestaciones ectópicas”, señaló el doctor Fernando Neuspiller, tocoginecólogo y director de IVI Buenos Aires, centro de salud reproductiva.

Por supuesto que “el consumo de cualquier tipo de cigarrillo está contraindicado durante todo el proceso de gestación. Los estudios demuestran que los niños o niñas cuyas madres han fumado durante el segundo y tercer trimestre de embarazo -período en que se produce el desarrollo neuronal- pueden presentar dificultades auditivas, retrasos en el lenguaje o falta de atención”, dijo por su parte la doctora Natalia Fernández Peri, especialista en reproducción asistida y directora médica de IVI Buenos Aires.

Chau Pucho

Finalmente, te contamos que hoy, en el marco del Día Mundial Sin Tabaco, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer llevará a cabo dos encuentros, virtuales y gratuitos: a las 18.30 horas, con inscripción previa, habrá un conversatorio sobre el programa “Chau Pucho”, y a las 19.00 horas, a través de su cuenta de Instagram, un especialista de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC) explicará las claves y despejará las dudas acerca de la prevención del cáncer de pulmón.

Si eres fumador y has llegado hasta aquí probablemente es porque estás -al menos- interesado en dejar el cigarrillo. No te desanimes, no importa cuántos intentos fallidos hayas hecho, cada uno de ellos es un paso más hacia lograrlo definitivamente.

Te recomendamos buscar ayuda en un profesional especializado en la cesación tabáquica, que pondrá a tu disposición diferentes elementos de la ciencia que te acercarán a la meta de una vida sin tabaco, en caso de que lo necesites.

¡Sigue intentando, que si miles de personas en el mundo lo han logrado, tú también podrás!