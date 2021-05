Cómo tapar tus canas de modo natural y con productos que tienes en casa

La mayoría de los estilistas emplean tintes para el cabello con amoníaco o algún químico que en algún momento repercute en la salud de nuestro cabello. Incluso los productos que nos venden en farmacias y perfumerías tienen esta desventaja.

Durante mucho tiempo no hubo solución a este tema, hasta ahora que aparecieron los tintes que no contienen productos químicos y que podemos probar en la comodidad de nuestra casa o por qué no decirle a nuestro estilista y probarlo juntos.

Incluso, nuestro estilista experto Luca Salvo de Mucho Peluquería, nos contó que existen variados productos que se usan en peluquería y que no son dañinos para el cabello, sino más naturales. Tal es el caso de aquellos a base de aceites que pueden aplicarse en cueros cabelludos sensibles o en personas que sufren alergias.

Henna natural

Cortesía: Okdiario

Existen varios productos que contienen henna para el cabello y se venden en distintas plataformas online como Mercado Libre o perfumerías que tengan tintes como los de la marca L´oréal.

Es una manera de recuperar nuestro color de cabello sin que se vea comprometida su salud. Por supuesto, no es mágica ni tampoco tiene una duración muy larga como el tinte que usa tu peluquero regularmente.

Café

Cortesía: All Things Hair

Este truco se puso de moda luego de que distintas celebrities mostraran videos pasando la cuarentena en sus casas y tratando de disimular sus canas.

Lo único que tienes que hacer es tomar dos cucharadas de café y disolverlas en agua, para luego pasarlas con un pincel en las raíces de tu cabello. Por supuesto que dura hasta el próximo lavado.

Este tratamiento mejor en las morenas con cabello de color marrón claro más que en las rubias con cabello muy claro.

Té negro

Cortesía: Telva

Es un tinte con mucho poder de teñido y lo único que tienes que hacer es calentar agua y poner dos bolsitas de té negro. Espera una hora a que repose y luego lo viertes sobre tu cabello limpio. Repite este procedimiento dos veces por semana y verás los cambios.

Es esencial que consultes con tu estilista de confianza para saber qué otros tintes sin amoníaco o naturales puedes usar sin dañar tu salud ni la de tu cabello.