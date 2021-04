Tendencia en manicura: las uñas cortas tricolor inspiradas en Chanel

Las uñas cortas son cómodas y un poco más fácil de usar que las largas en acrílico o gel que tan de moda están. Las hemos visto en famosas como Rosalía o Kylie Jenner, pero Chanel nos anima a probar algo distinto: uñas cortas. Uñas que se vean elegantes sin tanta joyería o accesorio en ella, algo simple y elegante como lo que define a la marca francesa.

Esta manicura que se ha convertido en un must have de las más finas de Europa, lleva dos colores estrellas: el rosa y el rojo. Las que aún no se han animado a esta combinación de colores, les debemos preguntar qué están esperando para hacerlo. Son dos colores contrapuestos pero que juntos quedan increíbles.

Cortesía: Elle

Para lograr esta manicura, los expertos han usado tres esmaltes distintos de la colección “Les Fleurs” de Chanel. La línea se inspira en los colores vibrantes y fuertes de las flores, con acabados brillantes y aterciopelados propio de la flora. Los nombres de los esmaltes que se usan son “Le Vernis Metallic Bloom” (rojo metalizado), “Le Vernis Anthurium” (rosa fresa) y “Le Vernis Pensee” (rosa melocotón).

¿Quieres saber cómo hacerlo en tu casa? En primer lugar, utiliza una base protectora de uñas. Luego, haz una línea en la uña con el esmalte “Anthurium”, rellenando un cuarto. Después, utiliza “Mertallic Bloom” y vuelve a dibujar una línea fina rellenado. Para terminar con el tricolor, aplica el “Pensee” en el resto de la uña y utiliza un brillo para proteger el esmalte.

Cortesía: Chanel

Con estos tres esmaltes de Chanel, puedes utilizar una manicura muy fina y elegante. No hace falta que sean únicos de la marca, solo necesitas tres esmaltes rojo y rosas para combinarlos y lograrlo.