¿Qué es la niacinamida? El nuevo componente que puede ayudar por completo a tu piel

Cuando sale un nuevo cosmético que puede ayudarnos a mejorar la salud de nuestro piel, lo tomamos con todas las manos, ya que si es para bien, es lo mejor para nosotras. Lo mejor es que va bien con cualquier piel, pero tienen beneficios aún más grandes para las pieles sensibles o con tendencia a la irritación o al acné. De un elemento casi impronunciable, se lanza un nuevo cosmético que no querremos dejar nunca.

Antes de explicarles sus beneficios o funciones, les contamos que la niacinamida es un principio activo que corresponde a una vitamina, la B3. Lo bueno es que no es solo un producto, sino que podemos encontrarlo en sérums, tónicos, mascarillas. Y ¿para qué pieles es mejor? Pues, es apta para cualquier tipo de piel, pero se recomienda en las que son sensibles o tienden a brotarse, ya que funciona como un gran antiinflamatorio.

Cortesía: Pinterest

Así mismo, también ayuda a las pieles adultas con el mismo acné adulto resolviendo la hiperpigmentación y ayudando a unificar el tono. Otro de sus beneficios es que no tiene contraindicaciones, incluso cuando algunos decían que no podía mezclarse con la vitamina C, hoy ya existen productos que mezclan ambos ingredientes.

¿Cómo podemos usarla? Pues, lo más recomendable es usarla por la mañana con un suero de ácido hialurónico para mantener la hidratación durante el día. No hay que tener miedo de usarla a cualquier hora del día, ya que en cualquier horario mantendrá hidratada tu piel.