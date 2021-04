Este es el perfume favorito de las mujeres que viven en París y seguro no lo imaginabas

Francia es uno de los países donde se encuentran las maison más elegantes del mundo y entre ellas se pueden encontrar la categoría de los perfumes. París es el lugar por excelencia de los perfumes o los aromas y las mujeres tienen allí su marca preferida.

"Good Girl Gone Bad" es una fragancia de Kilian Paris y una de las referentes del país que lleva los perfumes como bandera. La marca fue fundada en 2007 por Kilian Hennessey, un aristócrata que heredó una línea de coñac pioneros en el sector del lujo. "Dar con el perfume perfecto a veces lleva unos segundos… otras veces, toda una vida", relató a Vanity Fair.

Kilian Paris

La idea de este perfume es "aunar tradición, historia y sofisticación". Si bien Hennessey ya había creado perfumes icónicos como "Moonlight in heaven" o "Back to black", es "Good Girl Gone Bad" el que se ganó la mayor popularidad. Sus notas clave son el azahar, la rosa y el nardo, una flor que se identifica con las mujeres más importantes de su vida, que a la vez son “elegantes y glamurosas”, el jazmín y el narciso.

Todas estas notas son "acordes comestibles pero jamás dulces" explicó y agregó: "Good Girl Gone Bad es la forma más simple y efectiva de condensar esa sofisticación femenina". Su versión más intensa se llama "Good Girl Gone Bad Extreme".

Instagram @kilianhennessy

Compromiso con el medio ambiente

Kilian Hennessey tienen un fuerte compromiso con la sostenibilidad, por lo que quiere que todos sus productos ayuden a cuidar al ambiente. Lo mismo logró con "Good Girl Gone Bad", ya que cuando se acaba el perfume, no se debe tirar el frasco, sino que se puede comprar la versión refill.