Los 4 consejos básicos para que tengas en cuenta a la hora de comprarte y preservar un perfume

Tener un perfume en nuestras manos es uno de los momentos más hermosos de nuestra vida: ya desembolsamos un buen dinero pero todo con el fin de quedar en la memoria de las personas con nuestra fragancia. Los olores nos transportan a lugares y momentos especiales, que siempre atesoraremos, por eso es importante ser bien recordada con el perfume que usemos.

Es súper difícil elegir uno que nos encante y que, al mismo tiempo, no salga millones, es por esto la importancia de saber conservarlo bien para que no pierda su fragancia especial. No olvidemos que lucir bien, también forma parte de oler bien y sentirse bien. Son las tres Marías del estilo definitivamente. Por eso, en esta nota, te queremos recordar cuatro tips para que sepas cómo usar y conservar esa fragancia que tanto amas.

Cortesía: Senior50

* Lugar de almacenamiento

Lo mejor es que esté a temperatura ambiente, para que conserve sus aromas. Mucha gente lo deja en el baño y eso es perjudicial, ya que es un espacio húmedo. Además, hay que tratar de dejarlo en el envoltorio que nos dieron en la perfumería.

* No agitar

Nunca es bueno agitar el perfume antes de ponerlo, ya que la fragancia ya viene lista para ser usada así, sin más. A menos que haya indicaciones claras de hacerlo, no lo intentes.

Cortesía: El País

* Hidratar la piel

Antes de ponerse perfume, lo mejor es hidratar tu piel con el objetivo de que luego el aroma permanezca mucho más tiempo en tu piel.

* No frotar

Un hábito que tenemos es ponernos perfume en las muñecas y frotamos lo cual está muy mal, ya que se alteran las moléculas y, por ende, se modifica su aroma.