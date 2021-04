Sofía Vergara reveló un exclusivo secreto de belleza que querrás copiar

La actriz colombiana estadounidense de ojos almendrados y envolventes conoce la importancia de la mirada para lucir bella y radiante. Por eso Sofía Vergara, la protagonista de Modern Family, cuida especialmente algunos detalles. El diseño perfecto de sus cejas prominentes para armonizar la líneas del rostro y ampliar la mirada es uno de ellos.

Además, pone especial cuidado en maquillar la zona de las ojeras. Sabe que con un gesto rápido y trucos certeros esta zona puede cambiar cansancio por luz.

No hacen falta más de 5 minutos, por lo cual el apuro con el que se sale de casa o no ser una estrella de Hollywood no representa impedimento alguno.

Revista Hola

Rutina antiojeras by Sofía Vergara

En dos o tres pasos, el procedimiento express para revitalizar la mirada es un hit digno de imitar. Siguiendo la técnica de sombreado para conseguir ampliar la cola de la ceja, mediante el esfumado hacia arriba que se va aclarando, Sofía continúa con ese mismo tono por debajo.

Elige recorrer con ese color con el que da profundidad a la cuenca del párpado, la franja inferior del ojo. Este truco infalible no solo disimula ojeras sino que también tiene un efecto de apertura de la mirada.

En cuanto a como tratar la parte inferior del ojo con maquillaje, la make-up artist, Sonia Marina, se refiere a los errores más frecuentes: “Jamás aplicar delineador oscuro bajo las pestañas inferiores“. Sólo se logra que el ojo parezca más pequeño y caído.

La especialista analiza el maquillaje de Sofía Vergara para concluir que ella usa la sombra con la que define el párpado, pero además no usa tapa ojeras que puede otorgar una expresión endurecida.

Con el mismo tono de la base del rostro, aplica un poco más de producto bajo los ojos y lo termina con una base en polvo iridiscente para conseguir un acabado radiante.

Por último, difumina bien esa sombra en la parte inferior para lograr la sutileza de una mirada luminosa y sin rigideces.

Tonalidades

Las gamas tierra y café son perfectas para lograr este efecto. La ventaja es que son colores “comodín“ que se pueden utilizar tanto de día como de noche.

Si el evento lo amerita, las iridiscencias para iluminar pueden ser más intensas hacia la cola de la ceja. Se puede sumar a la paleta el dorado, el plata o los tonos cobre.

El producto favorito de Sofía, con el que logra estas maravillas, es Mad Eyes Contrast Shadow Duo de Guerlain en tono Warm Brown y Golden. Lo mejor es que está disponible en formato crayón. Una manera fácil y versátil de aplicar el maquillaje.



¿Lo probarías?