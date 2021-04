Los 3 perfumes clásicos que vienen en versión mini están siendo furor

No existe algo más elegante que oler bien y que además ese olor pegue con nuestra personalidad y piel. No es algo fácil de encontrar y muchas veces debemos desembolsar mucha plata para comprar un perfume. Es por esto que no existe mejor opción que adentrarse en el mundo de las fragancias miniatura que mantienen la fragancia del perfume original pero son más fáciles de llevar y cargar todo el día en nuestro bolso sin generar un desastre.

Sephora, una de las marcas más elegidas por las famosas a la hora de perfumería y maquillaje, ha lanzado distintos perfumes en un tamaño cómodo y con un precio más accesible para todas aquellas que quieran rendirse a esta nueva moda. Desde aquí, les enseñamos tres fragancias elegantes y clásicas para que uses todo los días sin perder la elegancia.

* Miss Dior Rose&Roses

Cortesía: Dior

Este es uno de los perfumes icónicos de la marca francesa, Dior. Es perfecto para el día y para la primavera, ya que tiene aromas a bergamota y almizcle blanco. Una fragancia muy femenina que podemos encontrar por 40 euros.

* Light Blue Dolce&Gabbana

Cortesía: Elle

Uno de los grandes dentro de la italiana, Dolce&Gabbana. ¿Lo mejor? Te transporta al verano en sí: playa, sol, arena y muchos paseos al borde del mar. Tiene un precio de solo 20 euros

* Sí Passione de Armani

Cortesía: Elle

Uno de los perfumes emblemáticos de la casa Armani. Imposible no tenerlo en tu colección de fragancias y más si solo sale 27 euros. Perfecto para tu bolso y tu piel.