Los últimos avances tecnológicos en skincare que arrojan resultados sorprendentes

El skincare dominó el terreno de la belleza facial y la pandemia potenció el cuidado de la piel tanto en hombres como en mujeres. Cada vez son más las usuarios en Instagram que se convierten en influencers del skincare, pero además hay avances tecnológicos que acompañan a este cuidado.

La doble limpieza, las cremas anti-age, los serums, las mascarillas, los exfoliantes y muchos más son los productos que se utilizan para limpiar el rostro. Los complementos con tecnología integrada pueden ayudar a potenciar estos tratamientos y satisface la demanda de los usuarios que buscan productos optimizados y sostenibles.

Un espejo 2.0

HiMirror lanzó un espejo inteligente que da un servicio personalizado al usuario sobre el cuidado de la piel y cómo usar el maquillaje. Se trata de una especie de Alexa o de Siri que analiza este tipo de detalles cada vez que se mira al espejo, organiza las rutinas y propone nuevos productos cosméticos.

Probadores virtuales de maquillaje

El aislamiento obligatorio y el distanciamiento social potenció los probadores virtuales de maquillaje ya que no se pudo acceder a los locales como Lancome, NYX Cosmetic, Sephora, Mac y otras marcas de maquillaje. Estas tiendas ofrecen en sus páginas digitales un probador virtual.

Una esponja inteligente

Fue diseñada por la marca You are the Princess que se propone mejorar los productos convencionales con tecnolgía de última generación. Así es el caso de la esponja inteligente que cambia con el contacto del agua o del producto en cuestión lo que ayuda a que la cobertura sea uniforme en todo el rostro.

De las redes sociales al maquillaje 3D

Las redes sociales y sus filtros ayudan a saber cómo quedará determinado maquillaje y la artista Ines Alpha ayuda a potenciarlo. En Instagram muestra como crea estos filtros en la vida real con maquillaje y otros productos, lo que resulta en unas maravillosas obras de arte.

¿Qué métodos para el cuidado de la piel y la belleza deberían mejorarse?