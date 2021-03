¡Súper sexy! ¿Te animas al makeup wet look de Selena Gomez?

Las pieles "matte" dejaron de usarse hace rato: el exceso de polvos compactos sobre el rostro hacen lucir la cara acartonada y acentúan líneas de expresión. Las tendencias en maquillaje se posicionan en el sentido contrario: cuanto más "wet" y más "glow", mejor.



Selena Gomez se convirtió en un ícono del make up a escala global. Su espectacular línea de cosméticos y maquillaje, Rare Beauty, le permite jugar con tutoriales, explicar trucos y mostrar sus productos en lanzamiento en su cuenta oficial de Instagram.



Con tan solo 28 años, la cantante de “kill em with kindness” es una inspiración a la hora de construir looks y vestir a la moda. Este diseño de maquillaje que aparenta ser "sudado" es súper sexy y revela el costado más sensual de Selena quien, cuando quiere, también parece una dulce y angelical actriz.





Las claves del wet look de Selena Gomez son:

Sin polvos: ni compacto, ni volátil. Utiliza bases (foundation) y correctores (concealers) ligeros y livianos, con un leve toque satinado.

¡Sí al strobing! La técnica de maquillaje que esculpe el rostro con cremas y polvillos brillantes en tonos nacarados, tanto rosados, plateados o dorados.

Juega con el gloss. Puedes usarlo no solo en los labios, sino también en los pómulos, la frente y el escote.

Cremas especiales. Algunas lociones se crearon especialmente para lograr este efecto. Por ejemplo, la famosísima Strobe Cream de Mac Cosmetics.



La clave está en trasladar este efecto al resto del cuerpo y lograr una sinergia entre todo el look completo. Es solo apto para "sexys" y muy adecuado cuando eliges un outfit de prendas cortas que dejan lucir tus piernas o escotes más pronunciados. Los hombros y las clavículas también son puntos estratégicos para potenciar el efecto. ¿Te animarías?